Calciomercato, da Gameiro a Barkley e Sergio Ramos: i colpi a zero dalla Ligue 1

Chiudiamo il giro in Europa con la Ligue 1. Anche il campionato francese mette in vetrina dei pezzi importanti che si liberano a parametro zero e, secondo alcune indiscrezioni delle ultime ore, qualcuno è stato offerte pure a qualche club italiano. Ovviamente, rispetto a quello che c'è negli altri campionati, sono pochi in questo caso gli elementi che potrebbero fare comodo. Ma qualcuno in Serie A, senza poche discussioni, ci potrebbe anche stare. E andiamo a vedere quali sono.

Il profilo più interessante è quello di Bamba (27) del Lilla: esterno sinistro che non rinnoverà il proprio contratto in scadenza. Sì, lui, è quell'elemento in grado di fare la differenza, anche se chiede molti soldi come ingaggio. Magari col Decreto Crescita potrebbe interessare a qualche squadra di A. In attacco il nome che stuzzica - e che è stato offerta sia alla Roma che all'Inter - è quello di Dembélé (26) del Lione.

Quest'anno di gol non ne ha segnati parecchi (3), ma nel corso della sua carriera con delle buone prestazioni si è guadagnato pure la possibilità di giocare con l'Atletico Madrid. Non un'esperienza da ricordare, comunque.

In difesa il nome potrebbe essere quello di Djiku (28), che ha caratteristiche fisiche importanti che in quel ruolo in alcune occasioni possono fare la differenza. E in mezzo al campo occhio a Barkley (29). Tornando invece in difesa si svincola anche Boateng (34), che ha un passato discreto al Bayern Monaco che tutti noi ricordiamo. Così come ha un passato in Italia invece Ramsey (32) che difficilmente però vedremo dalle nostri parti.

Tenendo presente che pure Sergio Ramos (37) ancora non ha deciso il proprio futuro, allora i nomi che circolano stuzzicano. Di certo con il difensore spagnolo si andrebbe sull'usato sicuro. E in porta? In porta c'è il profilo di Mannone (35) che potrebbe magari interessare a qualche società che punta alla salvezza. Così come potrebbe interessare un altro usato sicuro, ma che gioca in attacco: Gameiro (36), nonostante la carta d'identità non sia più fresca, qualche gol lo garantisce ancora.