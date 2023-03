Conte riparte dal Nottingham, il Real prova ad avvicinare il Barça

Abbiamo visto week end migliori: questo fine settimana di calcio internazionale serve soprattutto per ricaricare le batterie in vista di un’altra tornata di coppe europee.

SABATO 11 MARZO

PREMIER Bournemouth-Liverpool (13.30) inaugura la giornata numero 27 di Premier. Dopo lo storico 7-0 al Manchester United, i Reds di Jurgen Klopp, quinti, cercano altri tre punti, fondamentali per la corsa-Champions. Klopp ieri ha confessato di essere rimasto sorpreso dall’annuncio dell’addio di Firmino a fine stagione:«Non me l’aspettavo». Il Tottenham, quarto, scende in campo alle 16: gli Spurs di Antonio Conte, eliminati in Europa dal Milan di Stefano Pioli, ospitano il Nottingham Forest. Conte ha diversi indisponibili: Lloris, Romero, Bissouma, Sessegnon e Bentancur, mentre Perisic ed Emerson Royal sono in dubbio. Steve Cooper sta pilotando il Nottingham verso la salvezza e il suo nome circola per panchine di prestigio, Tottenham compreso. Il Chelsea è a caccia del tris in casa del Leicester (16), mentre il Manchester City giocherà (18.30) sul campo del Crystal Palace dell’ex Vieira: Guardiola deve fare il pieno per restare sulla scia dell’Arsenal.

LIGA Il Real Madrid è in scena alle 14 al Bernabeu, mezz’ora dopo il Liverpool, avversario del ritorno di Champions mercoledì 15 marzo (5-2 per i Blancos all’andata): l’avversario è l’Espanyol, tredicesimo. La squadra di Ancelotti ha 9 punti di ritardo sul Barcellona, leader della Liga a quota 62: un divario quasi incolmabile.

BUNDESLIGA Il Bayern Monaco, su di giri dopo l’approdo ai quarti di Champions con il 3-0 complessivo sul Psg, accoglie l’Augsburg (15.30) all’Allianz Arena: pronostico a senso unico. I bavaresi potranno poi accomodarsi in poltrona per seguire il Borussia Dortmund, impegnato (18.30) nella tana dello Schalke 04. Bayern e Borussia Dortmund comandano la Bundesliga in coppia, con 49 punti.

LIGUE 1 Il Psg torna in campo a Brest (21) dopo l’ennesima delusione in Champions: fuori dall’Europa, i parigini devono concentrarsi sul campionato. Gli otto punti di vantaggio sul Marsiglia, secondo, sono un buon margine.

DOMENICA 12 MARZO

PREMIER Fulham-Arsenal (15) è un derby non facile per i Gunners: i Cottagers di Marco Silva sono settimi e puntano ad un piazzamento europeo. L’Arsenal guida il campionato con 5 punti di vantaggio sul Manchester City e giovedì ha pareggiato 2-2 a Lisbona con lo Sporting in Europa League. Il Manchester United ha superato lo choc dello 0-7 incassato all’Anfield con il Liverpool, superando 4-1 il Betis in Europa League: la sfida contro il Southampton (15) serve per rimettersi in marcia in Premier. Chiude il programma il Newcastle, scivolato al sesto posto: al St James’ Park c’è la gara contro il Wolverhampton.

LIGA La Real Sociedad riparte da Maiorca (14): un’occasione per mettersi alle spalle lo 0-2 con la Roma. Il Barcellona è impegnato a Bilbao, nella roccaforte dell’Athletic (21): i blaugrana sono lanciati verso il titolo, nonostante lo scandalo arbitrale.

BUNDESLIGA Il Friburgo, avversario della Juventus in Europa, ospita l’Hoffenheim (15.30). L’Union Berlino, terzo, gioca a Wolfsburg (19.30).

PROGRAMMA TV

SABATO 11 MARZO

13.30 Bournemouth-Liverpool (SKY SPORT FOOTBALL).

14 Real Madrid-Espanyol (DAZN).

16 Tottenham-Nottingham Forest (SKY SPORT).

18.30 C.Palace-Manchester City (SKY SPORT UNO).

18.30 Schalke 04-B.Dortmund (SKY SPORT FOOTBALL).

21 Brest-Psg (SKY SPORT FOOTBALL).

DOMENICA 12 MARZO

14 Maiorca-Real Sociedad (DAZN).

15 Fulham-Arsenal (SKY SPORT UNO).

15 Manchester Utd-Southampton (SKY SPORT FOOTBALL).

17.30 Newcastle-Wolverhampton (SKY SPORT UNO).

21 A.Bilbao-Barcellona (DAZN).