Nuova Champions League, dal Bologna allo Stoccarda: le outsider nei 5 campionati maggiori

Sono lì quasi a sorpresa, senza il favore dei pronostici e tra lo stupore dei tifosi. Si tratta del Bologna, dei ragazzacci di Thiago Motta, di Zirkzee e Orsolini che stranno trascinando i rossoblù in cima alla Serie A. Gli emiliani sono quarti a 54 punti, tre in più della Roma quinta e cinque in meno della Juventus terza. Il club del Nord Italia, però, non è l'unico in Europa che sta mettendo paura alle big dei rispettivi campionati, con le altri quattro maggiori competizioni nazionali che hanno un'outsider nei posti per la prossima Champions League.

Calafiori: «Champions League? I miei ex compagni della Roma me la stanno tirando»