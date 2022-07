Martedì 19 Luglio 2022, 18:25

La Juve vince la sfida all’ultimo rilancio con l’Inter per Bremer e si aggiudica il miglior difensore della scorsa serie A, per sostituire de Ligt. L’accelerata decisiva è arrivata proprio negli ultimi giorni, dopo aver definito la cessione del difensore olandese col Bayern Monaco, con un tesoretto da 77 milioni (cifre ufficiali, bonus compresi) in parte da reinvestire per rifondare la difesa orfana di de Ligt e Chiellini. Nel mirino di Allegri c’erano Koulibaly e Bremer, sfumato il primo al Chelsea la Juve non ha voluto correre rischi, ha superato l’offerta dell’Inter (ferma a 30 milioni + bonus + Casadei) con un rilancio deciso nell’ultimo faccia a faccia con i dirigenti granata oggi pomeriggio a Milano a 40 milioni (parte fissa) più 7 di bonus.

Calciomercato, Juve: rilancio vincente per Bremer. Il Toro accetta l'offerta

Un investimento importante per quello che dovrà essere il nuovo punto fermo della difesa bianconera in coppia con Bonucci, ereditando il numero 3 di Giorgio Chiellini. Bremer, in ritiro a Bad Leonfelden, ha salutato in mattinata i compagni del Toro ed è pronto a far ritorno a Torino, ma sull’altra sponda del Po. Nelle prossime ore la firma sul contratto fino al 2027 da 4 milioni + 1 a stagione (mentre l’Inter è arrivata al massimo a 3,5 milioni) e ultimi dettagli da definire prima delle visite mediche e della partenza in tournée USA con i nuovi compagni giovedì. Di Maria, Pogba e Bremer, ma il mercato della Juve non si fermerà qui, e proprio in difesa potrebbe arrivare un altro colpo. Milenkovic o Gabriel sono in pole per rinforzare un reparto che invece potrebbe perdere uno tra Rugani o Gatti, richiesto dal Torino. I 77 milioni incassati dalla cessione di de Ligt (stamattina ha superato le visite mediche ed è stato ufficializzato dal Bayer nel pomeriggio) permettono alla dirigenza juventina più margine per future operazioni: pronto un rilancio con l’Atletico per Morata, perfetto nel ruolo di vice Vlahovic ed esterno nel tridente, c’è bisogno di volti nuovi ma anche vecchie certezze per la prossima Juve.