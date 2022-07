Calciomercato, Juve: rilancio vincente per Bremer. Il Toro accetta l'offerta

Rilancio vincente della Juventus e offerta accettata dal Torino: Bremer sarà un nuovo giocatore bianconero. Il difensore ha salutato i compagni in ritiro ed è pronto a fare rotta sulla sua Torino, per visite mediche e firma. La Juve ha superato l’Inter in dirittura d’arrivo mettendo sul piatto 40 milioni + 7 di bonus, mentre i nerazzurri si sono fermati a 30 + Casadei + bonus. La Juve ha potuto affondare il colpo dopo aver chiuso l’operazione de Ligt con il Bayern, reinvestendo parte degli 80 milioni (più 2/3 bonus) per il difensore granata. E ora potrebbe non fermarsi qui, perché per sostituire anche Chiellini la dirigenza sta valutando un altro colpo i difesa, al momento gli indizi portano a Milenkovic, ma in lista c’è anche Gabriel. Mentre al Toro piace Gatti, potrebbe uscire solo se dovesse arrivare un altro difensore centrale per Allegri.