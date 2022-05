«Chi non salta nerazzurro è». Berlusconi si affaccia in piazza Duomo per la festa scudetto del Milan

Sorridenti e festanti, dalla terrazza di piazza Duomo dove ci sarà la festa scudetto del Milan, Silvio Berlusconi e Adriano Galliani scherzano con le migliaia di tifosi già presenti in Duomo in attesa del pullman della squadra e saltano al coro 'chi non salta nerazzurro è'. L'ex presidente e l'ex ad nelle scorse ore si sono complimentati con il club per la vittoria, ricordando il loro cuore rossonero anche ora che sono alla guida del Monza che cercherà di approdare in Serie A con la finale playoff di Serie B.

Alla serata di festa in un ristorante nel centro di Milano, oltre a Berlusconi e Galliani, è presente anche Barbara Berlusconi che ha voluto complimentarsi con la società rossonera per la programmazione, la gestione dei conti e lo scouting. Anche lei, come il padre e il dirigente, spera di poter festeggiare di nuovo questa settimana, con il Monza impegnato nella finale playoff di Serie B.