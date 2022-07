Juventus, attesa per Bremer e piace Paredes. Milan, incontro con il Tottenham per Tanganga

Salutato de Ligt, sbarcato ieri sera a Monaco di Baviera per visite mediche e firma con il Bayern, la Juventus vira su Bremer, offrendo al Torino 40 milioni di euro e 4 milioni più uno di bonus al difensore. Superando l’Inter, che ieri ha fatto sapere – salvo ripensamenti – di non voler partecipare ad aste per il brasiliano e di offrire 30 milioni di euro più bonus più il prestito del giovane Casadei e 3,5 milioni di ingaggio a stagione. Insomma, è un vero e proprio derby d’Italia. Così come quello che si prospetta per Milenkovic. I bianconeri vogliono anche il difensore della Fiorentina, altro obiettivo dei nerazzurri. Beppe Marotta e Piero Ausilio, che intanto stanno trattando Skriniar con il Psg e attendono una proposta da 65 milioni di euro (per ora ferma a 60), rischiano di avere poche alternative: restano Acerbi e Kim (già seguiti dal Napoli) e Kehrer del Psg.

Juve, obiettivo Paredes. Milan su Tanganga

La Juventus è al lavoro anche per un regista. L’obiettivo è Paredes, ora a Parigi ma che in Italia ha già indossato le maglie di Chievo, Empoli e Roma. Il Milan accelera per Tanganga. Oggi ci sarà un incontro a Milano con il Tottenham, che ha aperto al prestito. Si lavorerà sulla formula: i rossoneri vorrebbero il diritto di riscatto, come accadde con Tomori (all’epoca al Chelsea) nel gennaio 2021, che fu poi acquistato cinque mesi dopo. Ore decisive anche per De Ketelaere: l’affare con il Bruges si farà a 35 milioni di euro. Il club di via Aldo Rossi lo vuole in città entro la fine di questa settimana. Il Monza non si ferma: nel mirino ci sono Petagna, Villar e Warren Bondo, centrocampista classe 2003 svincolato dal Nancy. Ed è vicino al giovane Ranocchia della Juventus e al prestito di Caprari dal Verona.