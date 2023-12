Roma, Mourinho su Bonucci: «I proprietari sono sovrani, ma il cuore del club sono i tifosi»

Il tecnico della Roma alla vigilia della partita contro la Juventus : «Io dico sempre due cose: il cuore di un club sono i tifosi, però, ci sono le proprietà che sono sovrane. Le decisioni sono di chi è sovrano, ma per me il cuore di un club sono i tifosi e se fai qualcosa che piace molto ai tifosi alimenti l’amore e la passione. Se fai qualcosa che non piace ai tifosi, secondo me non si deve fare. Più di questo, non posso e non ho più niente da dire».