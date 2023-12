Calciomercato Roma: con Bonucci si tratta a oltranza e spunta Nino. Con Sanches addio anticipato?

Contatti continui con Bonucci. Anche ieri le parti hanno continuato a lavorare per cercare di trovare la quadra: pure Mourinho avrebbe detto di sì all’arrivo dell’ex Juventus ormai ai margini anche all’Union Berlino dove non gioca da diverso tempo. E Bonucci sa bene che se vuole andare all’Europeo, o almeno provare a giocarsi le ultime opportunità, ha bisogno di vedere il campo. La trattativa si aggiornerà dopo questi due giorni di festa ma la sensazione è che le parti siano davvero vicine.

SPUNTA NINO

Magari sotto l’albero o dentro la calza della Befana Mourinho di difensori ne potrebbe trovare due. Sul taccuino di Pinto è spuntato il nome di Nino, brasiliano del Fluminense che ha una clausola rescissoria di 7milioni di euro.

Scadenza di contratto nel 2024, su di lui ci sono anche gli occhi del Feyenoord, prossimo avversario nello spareggio di Europa League. Ovviamente i radar non si sono spenti soprattutto per Chalobah, visto che gli agenti di Sarr (entrambi del Chelsea) sono stati avvistati in Turchia.

Roma-Napoli 2-0, la decidono Pellegrini e Lukaku. Mazzarri chiude in nove

ADDIO SANCHES

In Francia questa mattina si parla anche di quello che potrebbe essere il futuro di Renato Sanches. Dopo i 18 minuti contro il Bologna il centrocampista contro il Napoli non era nemmeno in panchina. Lui dalla foto profilo su Instagram ha tolto la foto con la maglia della Roma. In questi tempi dove i social indicano la via potrebbe essere un segnale di addio anticipato.