Salernitana, ufficiale; Liverani è il nuovo allenatore dopo l'esonero di Inzaghi

La Salernitana ha scelto il nuovo allenatore che prenderà il posto di Pippo Inzaghi. Il club granata ha comunicato l'esonero dell'ex centravanti del Milan e ha ufficializzato l'arrivo di Fabio Liverani.

Determinante l'ultima sconfitta della Salernitana in casa contro l'Empoli nell'anticipo della 24a giornata che è costata la panchina a Pippo Inzaghi. Il primo posto utile per la salvezza dista 6 punti e la situzione per il club di Salerno è sempre più critica. Si tratta del secondo esonero stagionale per la Salernitana che ad ottobre aveva esonerato Paulo Sousa, chiamando proprio Super Pippo (2 vittorie, 4 pareggi, 10 sconfitte e 10 punti totali). Adesso toccherà a Liverani che non allena dall'ultima esperienza al Cagliari conclusasi nel dicembre 2022.