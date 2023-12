Giovedì 28 Dicembre 2023, 06:31 - Ultimo aggiornamento: 06:32

ROMA Che alla Roma serva il prima possibile un difensore è un fatto certificato. Che questo difensore sarà Leonardo Bonucci, è ancora tutto da vedere. L'idea sarebbe avere un centrale entro il 3 gennaio, giorno di Roma-Cremonese di Coppa Italia, ma per riuscirci i dialoghi con la controparte dovrebbero essere già molto avanzati e la trattativa praticamente conclusa. Ecco perché la notizia di un trasferimento imminente dell'ex Juventus ha preso piede nelle ultime ore, anche se l'accordo non è stato trovato e a Trigoria si stanno guardando intorno, riflettendo sulla convenienza dell'operazione. Bonucci è un calciatore che interessa e che potrebbe servire soprattutto a gennaio quando non ci saranno Ndicka per la Coppa d'Africa, Smalling lungodegente e Kumbulla reduce da 7 mesi di stop. Ma come ha spiegato Mourinho, l'ideale sarebbe avere un giovane top, ossia un titolare da far crescere e da tenere in rosa anche negli anni a venire.

Difficile da trovare per il momento, per via del bilancio e dell'accordo stringente firmato con la Uefa che lo escluderebbe dalla lista per l'Europa League. Bonucci a Roma verrebbe subito perché vorrebbe essere allenato da un tecnico come José Mourinho e soprattutto perché è convinto che con il portoghese possa strappare un biglietto per l'Europeo in Germania del 2024. Sei mesi in cui potrebbe riabilitare la sua immagine agli occhi di Luciano Spalletti e chissà, guadagnarsi un altro anno di contratto con un club europeo. Sì, perché Bonucci pur di venire nella Capitale sarebbe pronto ad andare incontro alle esigenze della Roma e a firmare un contratto di sei mesi rinunciando al rinnovo automatico di un anno in base agli obiettivi raggiunti (qualificazione in Champions). Dunque, l'ostacolo economico verrebbe meno, resta quello tecnico.

Quante partite può garantire? Ad oggi, all'Union Berlino ne ha giocate 6 da titolare in Bundesliga su 16, mentre in Champions tre su sei. Inoltre, a preoccupare sono i problemi muscolari accusati quest'anno e l'anno precedente alla Juventus. Quella di Bonucci non è l'unica strada percorribile, sta prendendo piede l'ipotesi Thilo Kehler del West Ham che piace anche a Milan e Atalanta. Gli Hammers si stanno convincendo a farlo partire anche in prestito. Guardando sempre in Premier, piace Chalobah del Chelsea. Trattative che però non si chiuderanno a breve termine. Come quella per restituire Renato Sanches al Psg. Dalla Francia è trapelata un'indiscrezione secondo cui Tiago Pinto sarebbe pronto a restituirlo al mittente. I francesi non si sono opposti, ma hanno fatto sapere al procuratore Jorge Mendes di trovare un'altra squadra dove piazzarlo per i prossimi sei mesi e che pagasse il suo stipendio da top-player. La Roma, però, non avrebbe mai fatto una richiesta del genere ai francesi e non sarebbe in rottura con il centrocampista a seguito della sostituzione dopo 18 minuti in Bologna-Roma. C'è poi un piccolo giallo che riguarda i suoi social: Sanches ha tolto la sua foto profilo con la maglia giallorossa e la dicitura "Giocatore dell'As Roma". In realtà le modifiche sono state fatte un paio di settimane fa e non dovrebbero coincidere con quanto accaduto al Dall'Ara.