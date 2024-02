Bonucci rinuncia al ricorso, si chiude la vertenza legale con la Juventus

Dopo l’addio burrascoso nelle ultime ore di mercato della scorsa estate, Leornardo Bonucci fa un passo di riconciliazione verso la Juventus, rinunciando al ricorso arbitrale promosso verso la società, che ha accettato la rinuncia «con definitivo superamento del contenzioso, che avviene senza alcuna conseguenza di carattere patrimoniale». La scelta Union Berlino non si è rivelata azzeccata per il difensore che dopo una prima parte di stagione condizionata dall’esonero di Fischer, e l’eliminazione della Champions ha cambia aria, optando per il Fenerbahçe a gennaio. «Juventus e Leonardo Bonucci - prosegue la nota del club - condividono con piena soddisfazione la chiusura di questa vicenda lasciando intatto il percorso ed il rapporto vincente costruito negli anni».

