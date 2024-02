Basket serie A, Brescia difende il primato a Napoli. Milano e Bologna in trasferta

Doppio anticipo per la quarta giornata di ritorno in Serie A. A Napoli partita di altissimo livello tra i padroni di casa e la Leonessa Brescia prima in classifica. E’ l’antipasto della partita che si giocherà in Coppa Italia tra una decina di giorni. A Reggio Emilia (che ha messo fuori squadra l’ala forte Hervey) è di scena Venezia, uscita in settimana dalla Eurocup, ma seconda in campionato e pronta ad approfittare di eventuali passi falsi di Brescia.

Domenica altre partite interessanti in calendario. Sassari ospita Cremona per risalire in classifica. Scafati attende Pesaro dopo una settimana tribolata per il “caso Logan”.

Il giocatore, quasi 12 punti a partita di media, ha lasciato squadra e città senza motivazioni lunedì scorso per poi annunciare il ritiro dal basket giocato. Non sono chiare le motivazioni, ma la pallacanestro italiana perde un assoluto protagonista nonostante i 40 anni di età.

Basket, A1 femminile: vittoria a tavolino 20-0 per la Oxygen Roma. Sassari schiera solo nove atlete

Milano fa visita a Pistoia dopo aver perso un’altra partita in Eurolega in casa dell’Efeso complice un terzo periodo da 30-7 per i turchi. Brindis, rigenerata dalla vittoria esterna a Pesaro, cerca di dare continuità alla sua classifica contro Tortona reduce da due vittorie consecutive. La “cura” De Raffaele comincia a dare i suoi frutti. Chiude il programma lunedì sera Treviso contro Virtus Bologna. La squadra bolognese ha regalato un altro sigillo alla già splendida stagione in Eurolega battendo 88-84 il Partizan Belgrado, avanti 71 -77 a meno di tre minuti dalla fine, con una finale da incorniciare. La Virtus si conferma terza in Europa dietro Real Madrid e Barcellona.

Presentata la Coppa Italia

Ieri a Torino presentazione della Coppa Italia, sia maschile che femminile. Si gioca al Pala Alpitour dal 14 al 18 febbraio. Tanti gli eventi collaterali previsti fuori dal campo: dj set, area food aperta fino alle 24 (quindi ben oltre la fine delle partite), un clinic internazionale di allenatori con la presenza di Sergio Scariolo, Terry Stotts, per 11 anni head coach con i Portland Trail Blazers dopo avere guidato anche Atlanta e Milwaukee, Georgios Dikaioulakos, allenatore della Famila Schio e della Slovenia, Marco Ramondino, allenatore dell’anno 2022/23 in Serie A e Luigi Lamonica, Commissioner degli arbitri italiani. Ambassador per il torneo maschile sarà Carlton Myers, per quello femminile Chicca Macchi. Diletta Leotta sarà invece la madrina dell’intera manifestazione.

La classifica

1. Germani Brescia 28 punti

2. Reyer Venezia 26

3. Segafredo Bologna 26

4. EA7 Olimpia Milano 24

5. Ge.Vi. Napoli 22

6. Una Hotels Reggio Emilia 20

7. Givova Scafati 18

8. Dolomiti Energia Trentino 18

9. Estra Pistoia 18

10. Vanoli Cremona 18

11. Bertram Tortona 16

12. Openjobmetis Varese 14

13. Banco Sardegna Sassari 14

14. Carpegna Prosciutto Pesaro 10

15. NutriBullet Treviso 10

16. Happy Casa Brindisi 8

La programmazione televisiva

Sabato 3 febbraio

ore 19:30; Ge.Vi. Napoli-Germani Brescia (DAZN)

ore 20:30: Una Hotels Reggiana- Umana Venezia (DAZN ed Eurosport 2)

Domenica 4 febbraio

ore 16:30: Banco Sardegna Sassari-Cremona (DAZN)

ore 17:30: Scafati - Carpegna Prosciutto Pesaro (DAZN)

ore 18:15: Dolomiti Energia Trento - Varese (DAZN)

ore 19: Estra Pistoia- EA7Olimpia Milano (DAZN e DMAX, in chiaro sul canale 52 del ddt)

ore 20: Happy Casa Brindisi - Bertram Tortona (DAZN ed Eurosport 2)

Lunedì 5 febbraio

ore 20: Nutribullet Treviso - Virtus Segafredo Bologna (DAZN)