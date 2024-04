NBA playoff, come funzionano e quanto durano: la guida completa

Dopo la cavalcata di 82 partite di regular season, lo spettacolo dei playoff NBA è iniziato con il primo turno a Est e a Ovest. I Denver Nuggets sono i campioni in carica e vogliono provare a difendere l'anello (è dal 2018 che una franchigia non vince per due anni consecutivi, vinsero i Warriors) ma la lotta per il prestigioso Larry O’Brien Trophy è agguerrita. Di seguito vi spieghiamo come funizionano i playoff della lega di basket americana.