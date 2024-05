Npc sconfitta in gara 1 playout contro Cassino ma Ponticiello ci crede: «Possiamo fare nostra la serie»

RIETI - Tutto da rifare per la Npc Rieti, ko al PalaBorelli di Scauri per gara 1 dei playout. La Virtus Cassino dell'ex Andrea Auletta domina e vola 1-0 nella serie e complica la corsa alla salvezza dei reatini. Rossoblù avanti dalle battute iniziali alla sirena finale, dunque match mai in discussione e portato a casa meritatamente dalla Virtus, Rieti invece rimane a guardare con una pessima prova difensiva, con i soli Da Campo, Markovic e Melchiorri che provano a limitare i danni di una squadra sempre apparsa in difficoltà anche in avvio di questi playout. Domani la replica con gara 2 (ore 21,00), ma serve un netto cambio di passo per cercare di pareggiare i conti e poi continuare a sperare.

Ancora fiducioso il tecnico dei reatini, queste le parole di Coach Ponticiello al termine di gara 1: «Gara 1 è stata caratterizzata da un andamento a strappi. Ci siamo trovati innanzi ad una gara ad elastico, in cui il secondo quarto ci ha costretti ad un secondo tempo in rincorsa. È solo il primo atto di una serie che possiamo far nostra».