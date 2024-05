Poule salvezza, la Benacquista Latina riparte da Cento

BASKET

Si alza il sipario sulla “fase salvezza” del campionato di serie A2 di basket (girone verde), la terza ed ultima parentesi di questa lunga stagione agonistica. La Benacquista Assicurazioni Latina si accinge ad affrontarla con 14 punti in dote. Nel decisivo ciclo conclusivo il team nerazzurro disputerà dieci partite (andata e ritorno) contro la Sella Cento (30 punti in classifica), l’Hdl Nardò (26), l’Umana Chiusi (22), la Luiss Roma (18) e la Fortitudo Moncada Agrigento (16).

La classifica, composta sommando i punti ottenuti nella “regular season” (fase 1 + fase orologio) e nel girone salvezza, indicherà poi, il 9 giugno, le prime due compagini che resteranno in A2. Le restanti quattro, invece, retrocederanno in serie B nazionale.

Il primo, difficile impegno per il quintetto del coach Giancarlo Sacco è in programma oggi 5 maggio, alle 18, al Baltur Arena di Cento (Ferrara), contro la capolista Sella. La squadra latinense proverà a bissare il successo conseguito nella settima giornata della “fase orologio”, quando riuscì ad imporsi, in terra emiliana, per 65-69. Da quel favorevole risultato, dal buon atteggiamento mostrato allora in campo il Latina Basket vorrebbe ripartire.

«Ci accingiamo – dichiara il viceallenatore della Benacquista Vincenzo Cavazzana - ad iniziare questa terza fase con un obiettivo chiaro: sono di fronte a noi 10 partite, da affrontare tappa per tappa, cominciando dalla squadra che sicuramente è più avvantaggiata in questa formula, anche se abbiamo già dimostrato di poterla fronteggiare ad armi pari, vincendo in trasferta.

Non sarà semplice, gli avversari recuperano il play Federico Mussini, un giocatore che assicura ancora più pericolosità al loro perimetro, ma noi dobbiamo pensare a fare la nostra gara. In questo scorcio di stagione sarà fondamentale mantenere alta l’energia per 40 minuti e cercare di lottare su ogni pallone. Se si vuole combattere per l’obiettivo salvezza, non si può prescindere dal fatto di essere intensi per 40 minuti».

L’ala nerazzurra Samuele Moretti cerca di stimolare il gruppo: «È un “dentro o fuori” e chiaramente si sente molto la pressione, ma daremo il massimo. La Sella Cento è una squadra costruita molto bene e, considerando la sua posizione avvantaggiata in classifica, giocherà sicuramente un match intenso per provare a mettere una seria ipoteca sulla permanenza nella categoria. Noi dovremo ripartire dall’atteggiamento molto positivo avuto nella precedente sfida, disputata in provincia di Ferrara, in cui siamo riusciti a mettere in seria difficoltà il team emiliano».

Oggi arbitreranno Ursi, Cappello e Maschietto.

Antonio Lepone

