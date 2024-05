Matteo Falcinelli, studente arrestato a Miami: «È stata una tortura, ma sono sopravvissuto». Tajani: «Massima attenzione». La famiglia valuta denunce

Aggiornamenti in evidenza

«Quello che ha subìto mio figlio non dovrà succedere mai più, tantomeno a un ragazzo di 25 anni, studente all'estero. A Matteo, solare e pieno di vita, hanno tolto il sorriso e distrutto i sogni portandolo addirittura a tentare di togliersi la vita. È stato torturato». La madre di Matteo Falcinelli, Vlasta Studenicova, spiega che il giovane 'Sta molto male. Gli hanno distrutto la vita. È seguito da psicologi e psichiatri'. Il giovane originario di Spoleto, è stato arrestato in Florida, a Miami, con modalità decisamente violente. Sbattuto a terra, con il volto premuto sull'asfalto, poi portato in carcere. In una cella, in quattro lo avrebbero incaprettato legando i piedi alle manette dietro la schiena e tirando per 13 minuti. Il ministro Tajani ha già fatto sollecitare la massima attenzione al caso dell' ambasciatore Usa in Italia Jack Markell, ricordando che il Governo italiano segue la vicenda a due mesi garantendo assistenza anche ai genitori del ragazzo.

