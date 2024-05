Sebastiani, l'abbraccio del PalaSojourner a Roberto Brunamonti

RIETI - Il grande ballo dei playoff ha chiamato a raccolta al PalaSojourner non solo tanti tifosi amarantocelesti ma anche personaggi storici del basket reatino e italiano. Presente ieri a gara 1 dei quarti di finale vinta dalla Real Sebastiani Rieti contro Rimini anche Roberto Brunamonti. Chiamato al centro del campo, l’ex playmaker e campione della Sebastiani e della Nazionale Italiana ha ricevuto il caloroso saluto del PalaSojourner.

All’annuncio dello speaker i tifosi hanno intonato il coro storico che rimanda ai grandi tempi della Sebastiani, ricordando “i big three” del basket reatino, da Sojourner, a Zampolini fino proprio a Brunamonti. Giro di campo e standing ovation per il leggendario numero 9 della Amg Sebastiani vincitrice della Coppa Korac che ha salutato la Curva Terminillo e tutti i tifosi amarantocelesti prima di accomodarsi in tribuna per assistere all’esordio playoff della squadra di coach Alessandro Rossi. Un degno omaggio a chi ha fatto la storia del basket reatino, portando in alto il nome della città dal 1975 al 1982 in Italia e in Europa.