Crozza/Salvini/Vannacci: «Orgogliosi di aver dato testate per anni sulla gommapiuma...»

Nella nuova puntata di FRATELLI DI CROZZA - in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - Maurizio Crozza si sdoppia vestendo i panni di Matteo Salvini e del Generale Vannacci, in un periodo che li vede in una “sintonia umana e culturale”. Salvini: «Orgogliosi di aver dato testate per anni sulla gomma piuma con camicie bianche legate dietro. Orgogliosi!». Vannacci «È dall’ aver dato quelle testate che sono usciti i nostri due libri... che fanno inorridire il Salone del Libro di Torino.»

