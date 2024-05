Test Medicina, online la banca dati con 3500 domande: l'esame a fine maggio. Dal 2025 stop al numero chiuso

È disponibile online il database con 3500 domande da cui verranno estratti i quesiti gli esami di accesso alle facoltà di Medicina e Veterinaria. Perciò, da oggi ci si potrà esercitare per il test di accesso a Medicina, il primo a fine maggio. Da oggi ci si potrà esercitare per test di accesso a Medicina, il primo a fine maggio. È disponibile infatti online il database con 3500 domande da cui verranno estratti i quesiti gli esami di accesso alle facoltà di Medicina e Veterinaria. «A partire da oggi - spiega il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini - tutti gli studenti potranno iniziare a esercitarsi in vista della prima prova che si terrà a fine maggio. E quest'anno con una certezza in più: le 60 domande saranno estratte da questa banca dati che abbiamo voluto rendere pubblica proprio per superare alcune criticità che si erano manifestate con i vecchi quiz. Si tratta comunque di una tappa intermedia, c'è una riforma alle porte, con un obiettivo chiaro: mettere lo studente e le sue aspirazioni al centro della nostra azione», conclude Bernini. Il database, consultabile attraverso il portale https://accessoprogrammato.mur.gov.it/2024/ e al sito https://domande-ap.mur.gov.it/ realizzato ad hoc dal Consorzio CINECA, contiene tutte le 3500 possibili domande e relative risposte per le prove del 28 (Medicina) e 29 (Veterinaria) maggio 2024.