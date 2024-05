NBA playoff, le partite del weekend: orari e dove vederle in tv e streaming

Prosegue lo spettacolo dei playoff NBA con tanti verdetti che sono già arrivati dal primo turno e altri che potrebbero arrivare nella notte. Sarà un weekend ricco di grandi sfide, sia per le conclusioni delle serie del 1° turno ma anche per l'inizio del secondo turno tra i campioni in carica, i Denver Nuggets e la rivelazione Minnesota. Intanto Doncic e Irving proveranno a chiudere la serie contro i Clippers che sperano di resistere per arrivare a Gara 7 e magari recuperare Kawhi Leonard. Di seguito tutto il programma del weekend.