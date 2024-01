Luka Doncic nella storia: 73 punti in una notte. Solo Chamberlain e Kobe Bryant meglio di lui

In questo periodo dell’anno non è difficile alzarsi la mattina e leggere di incredibili performance notturne in NBA. Sarà perchè dopo Natale alcuni giocatori tendono a mostrarsi di più in vista dell’All Star Game, che solitamente si gioca a metà febbraio. Oppure perchè forse c’è la voglia di emulare Kobe Bryant che proprio 18 anni fa, era il 22 gennaio 2006, realizzava la spettacolare partita da 81 punti contro i Toronto Raptors.

Così, nella settimana in cui Joel Embiid ha firmato una prova da 70 punti (esattamente il 22 gennaio), Luka Doncic lo supera siglandone 73 nella vittoria 148-143 dei Dallas Mavericks ad Atlanta, gli stessi di David Thompson.

Nella storia, solo Wilt Chamberlain con 100 e, appunto, Kobe Bryant con 81 hanno fatto meglio dello sloveno. Nel frattempo a Indianapolis Devin Booker ne ha fatti 62 e diventano la quinta coppia a superare i 60 nella stessa notte. Tutto dedicato a Kobe a quattro anni esatti dalla sua tragica scomparsa insieme a sua figlia Gigi e altre sette persone.

Il 77 sloveno aggiorna il proprio massimo in carriera e il primato di franchigia per i Mavs, Nel primo tempo era già a 41 punti, altro primato nella storia della franchigia per un tempo. Alla sirena conclusiva sono appunto 73 con 8 triple, 15 su 16 ai liberi e addirittura 25 su 33 dal campo, il 75.8%. In assoluto, Doncic è il decimo nella storia a scollinare quota 70, il quarto in un anno dopo Mitchell e Lillard nella scorsa stagione (a 71), e il secondo nel giro di 5 giorni dopo Joel Embiid, che ne ha fatti 70 (record personale di punti segnati e record di franchigia per i Sixers).

Sette prove da 73 o più punti nella storia della Lega

Wilt Chamberlain – Philapdelphia vs NY: 100 punti (2 marzo 1962)

Kobe Bryant – 01.22.06, L.A. Lakers v Toronto: 81 punti (22 gennaio 2006)

Wilt Chamberlain – Philadelphia vs L.A. Lakers: 78 punti (8 dicembre 1961)

Luka Doncic - Dallas vs Atlanta: 73 punti (26 gennaio 2024)

David Thompson – Denver vs Detroit: 73 punti (9 aprile 1978)

Wilt Chamberlain – San Francisco vs NY: 73 punti (16 novembre 1972)

Wilt Chamberlain – Philadelphia vs Chicago 73 punti (13 gennaio 1962)

LA CLASSIFICA ALL-TIME DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

1 Wilt Chamberlain 100 2 marzo 1962

2 Kobe Bryant 81 22 gennaio 2006

3 Wilt Chamberlain 78 8 dicembre 1961

4 LUKA DONCIC 73 26 GENNAIO 2024

4 David Thompson 73 9 aprile 1978

4 Wilt Chamberlain 73 16 novembre 1962

4 Wilt Chamberlain 73 13 gennaio 1962

8 Wilt Chamberlain 72 3 novembre 1962

9 David Robinson 71 24 aprile 1994

9 Elgin Baylor 71 15 novembre 1960

9 Damian Lillard 71 26 febbraio 2023

9 Donovan Mitchell 71 2 gennaio 2023

13 Joel Embiid 70 22 gennaio 2024

13 Devin Booker 70 24 marzo 2017

13 Wilt Chamberlain 70 10 marzo 1963