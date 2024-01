Basket, A1 femminile: vittoria a tavolino 20-0 per la Oxygen Roma. Sassari schiera solo nove atlete

La Corte Sportiva d’appello della federazione ha confermato la vittoria per 20-0 della Oxygen Roma Basket contro la Dinamo Banco di Sardegna Sassari che sul campo aveva vinto 60-62. Viene confermata la classifica delineatasi due giorni fa che vede la squadra capitolina salire a quota 10 punti, mentre la Dinamo resta a 12. In pratica, la squadra sarda è andata a referto con nove atlete di cui soltanto cinque di formazione italiana. L'atleta Caterina Fara infatti, pur essendo segnata in lista gara e presente al palazzetto, non è stata accettata a referto dagli arbitri perché con il gesso al braccio e quindi non nelle condizioni di poter entrare in campo. Dopo la sentenza di primo grado, la Dinamo ha voluto procedere d’urgenza al ricorso che oggi è stato respinto definitivamente.

Sabato prossimo le capitoline faranno visita a Battipaglia ultima in classifica ancora a zero punti. Con questa vittoria a tavolino si riapre prepotentemente la corsa verso i play off ai quali accederanno le prime otto. Sassari resta ottava, ma la Oxygen ora la segue e con il 20-0 ribalta anche la differenza canestri, all’andata aveva perso di quattro punti.

La nona si salva, le squadre classificate dal 10 al tredicesimo posto giocheranno i play out. Nessuna in pratica retrocede direttamente, ma ha la possibilità di salvarsi attraverso gli scontri diretti post stagione regolare.

Eurolega, Schio ai quarti contro Praga

L'ultima giornata di stagione regolare di Eurolega femminile sancisce il piazzamento della Famila Schio che viene sconfitta 87-60 a Valencia e chiude quarta, anche a seguito della contemporanea vittoria di Lublino. Affronterà l'Usk Praga con andata il 21 febbraio, ritorno il 28 ed eventuale terza e decisiva partita il 6 marzo. Vittoria vana per la Virtus Segafredo Bologna, che all'Arena sconfigge il Basket Landes per 74-66, ma che non riesce a qualificarsi ai quarti di finale di EuroLeague Women. La vittoria di Salamanca condanna infatti le bolognesi al quinto posto nel Gruppo B e alla conseguente eliminazione.