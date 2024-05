Serie A, dove vedere l'ultima giornata di stagione regolare. Treviso contro Tortona su DMax

Ultima giornata di stagione regolare nella Serie A di basket con pochi verdetti da stabilire. Bologna, Milano e Brescia si giocano il primo posto in classifica o la miglior posizione in vista dei play off. Tutte le partite si giocano in contemporanea alle 18:15 con Treviso contro Tortona che va anche in chiaro sul DMax, canale 52 del digitale terrestre. La Virtus ospita Trento e non dovrebbe avere problemi a conservare il promo posto, Milano a Cremona per il secondo posto. Brescia ospita la già retrocessa Brindisi.

In coda resta da decidere la seconda retrocessa in serie A2.

Pesaro parte sfavorita e deve non solo vincere ma sperare che perda Treviso in casa e vinca Varese a Pistoia. Altamente improbabile sulla carta, ma tutto può accadere. Napoli contro Scafati e Sassari contro Reggio Emilia servono solo per chiudere al meglio la stagione senza obiettivi. A Napoli resta però la vittoria della Coppa Italia lo scorso febbraio a Torino.

LA CLASSIFICA

1. Segafredo Bologna 42

2. EA7 Olimpia Milano 42

3. Germani Brescia 40

4. Umana Venezia 36

5. Una Hotels Reggio Emilia 32

6. Estra Pistoa 30

7. Dolomiti Energia Trentino 30

8. Bertram Tortona 28

9. Ge.Vi. Napoli 26

10. Banco Sardegna Sassari 26

11. Vanoli Cremona 24

12. Givova Scafati 24

13. Openjobmetis Varese 22

14. NutriBullet Treviso 22

15. Carpegna Prosciutto Pesaro 20

16. Happy Casa Brindisi 20