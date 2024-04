Serie A: dove vedere la 28esima giornata, Bologna eliminata dall'Eurolega

Due anticipi aprono la terzultima giornata di stagione regolare. A Casale Monferrato, Tortona, senza Kabengele, Candi e Radosevic infortunati, ospita la VL Pesaro alla disperata ricerca di punti salvezza. Situazione simile a Cremona, ma con i padroni di casa (senza Denegri e Adrian) quasi salvi e Brescia che, vincendo, per 24 ore avrebbe quattro punti di vantaggio sulle seconde in classifica. Milano ospita Scafati al Forum, mentre Bologna, sconfitta a Baskonia ed eliminata ai play In di Eurolega, giocherà in casa contro Reggio Emilia, ma in posticipo lunedì per permettere di recuperare dalla trasferta spagnola e perchè ormai fuori dall'Eurolega, i cui play off scattano martedì.

Rieti, su Wikipedia “riscritta” la storia della Real Sebastiani ma poi arrivano le correzioni

Il derby veneto tra Venezia e Treviso va in chiaro su DMax sul canale 52 del digitale terrestre e mette in palio punti importanti per la testa della classifica per la Reyer e per la salvezza per i trevigiani.

Sassari ospita Varese, anch’essa in lotta per non retrocedere, mentre a Pistoia una sconfitta della Happy Casa Brindisi significherebbe la retrocessione aritmetica in serie A2. A Napoli infine, una partita dal sapore play off con i partenopei che vogliono ancora agganciare il treno della post season e lo possono fare soltanto con una vittoria.

La classifica

1. Germani Brescia 40 punti

2. Segafredo Bologna 38

3. EA7 Olimpia Milano 38

4. Umana Venezia 34

5. Una Hotels Reggio Emilia 30

6. Dolomiti Energia Trentino 28

7. Estra Pistoia 28

8. Bertram Tortona 26

9. Ge.Vi. Napoli 26

10. Banco Sardegna Sassari 24

11. Givova Scafati 24

12. Vanoli Cremona 22

13. Openjobmetis Varese 20

14. NutriBullet Treviso 20

15. Carpegna Prosciutto Pesaro 18

16. Happy Casa Brindisi 16

La programmazione televisiva

Sabato 20 aprile:

Ore 19: Bertram Derthona Tortona - Carpegna Prosciutto Pesaro (Dazn)

Ore 20.30: Vanoli Basket Cremona - Germani Brescia (Dazn – Eurosport 2)

Domenica 21 aprile:

Ore 12: Banco di Sardegna Sassari - Openjobmetis Varese (Dazn)

Ore 17: EA7 Emporio Armani Milano - Givova Scafati Basket (Dazn)

Ore 18.15: Umana Reyer Venezia - NutriBullet Treviso Basket (Dazn - DMax canale 52 digitale terrestre)

Ore 19: Generazione Vincente Napoli Basket - Dolomiti Energia Trentino (Dazn)

Ore 20: Estra Pistoia - Happy Casa Brindisi (Dazn – Eurosport 1)

Lunedì 22 aprile:

Ore 20.30: Virtus Segafredo Bologna - Unahotels Reggio Emilia (Dazn)