Milena Santirocco ritrovata viva a Castel Volturno: la maestra di ballo di Lanciano era scomparsa da 6 giorni

Milena Santirocco è stata ritrovata. La 54enne di Lanciano era sparita dallo scorso 28 aprile. Dopo giorni di ricerche infruttuose, Milena si è presentata al commissariato di polizia di Castel Volturno, in provincia di Caserta. La donna sarebbe entrata in un bar, chiedendo un telefono per chiamare i familiari e tranquillizzarli. Si tratterebbe, dunque, di un allontanamento volontario.

Sono ancora numerosi, tuttavia, i punti oscuri sulla scomparsa della maestra di ballo. L'auto abbandonata, il profilo Facebook cancellato, il telefono cellulare sparito e la richiesta, qualche mese fa, di una benedizione a un esorcista per un presunto maleficio ricevuto nella palestra dove lavorava: su questi indizi gli inquirenti hanno lavorato durante le ricerche. Le eventuali dichiarazioni di Milena chiariranno se e come questi elementi sono collegati al suo allontanamento da casa.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO