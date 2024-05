Premiata l’under 15 della Real Sebastiani vincitrice del titolo regionale, ora la fase interzona

RIETI - Premiata ieri l’Under 15 della Real Sebastiani Rieti. All’intervallo di gara 1 dei quarti di finale di Serie A2 tra Real Sebastiani Rieti e Rimini, il pubblico del PalaSojourner ha potuto applaudire e accogliere i giovani campioni amarantocelesti, vincitori dell’Eccellenza laziale. La squadra allenata da coach Roberto Peron è stata premiata dai vertici della Fip Lazio presente con una delegazione e dal delegato Fip Rieti Gianni Brunelli che hanno chiamato uno ad uno i giovani talenti reatini per consegnare le medaglie e il trofeo, alzato poi dal capitano Mattia Cicchetti.

La fase interzona

L’U15 della Real Sebastiani Rieti si è goduta una passerella d’onore di grande prestigio e si prepara per le prossime gare. I giovani amarantocelesti saranno infatti impegnati dal 17 al 19 maggio nella fase Interzona di Cannara con alcune delle migliori squadre del panorama nazionale. I reatini se la vedranno contro la Robur et Fides Varese (terza in Lombardia), l’Unibasket Lanciano (prima in Abruzzo) e la vincente dello spareggio di oggi tra Pesaro e Spinea.

Le migliori due squadre dell’Interzona di Cannara si qualificheranno alle Finali Nazionali di Anagni. Arrivare all’ultima fase del campionato non farebbe altro che confermare l’assoluto livello della formazione allenata da coach Roberto Peron che in questi anni ha raggiunto risultati più che incoraggianti. Il futuro per questi ragazzi è roseo, ma anche il presente sta regalando tante soddisfazioni a livello giovanile.

Il roster premiato ieri al PalaSojourner

Paolo Pifani, Lorenzo D'Ascenzi, Matteo Festuccia, Palenga Tommaso, Michele Petrollini, Federico Ciace, Marco Bellini, Nicola Landolina, Luca Munalli, Sebastiano Mocci, Filippo Papale, Mattia Cicchetti (Capitano). Coach: Roberto Peron. Ass. Coach: Maurizio Giuseppini. Dirigente: Gianni Blasi. Preparatore Fisico: Claudio Frattoni. Massaggiatore: Aldo Squadrito. Magazziniere: Angelo Paolucci. Responsabile del Settore Giovanile: Marco Cattani