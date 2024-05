Sebastiani, grande entusiasmo per il debutto nei playoff. Foto. Rossi: «Atteggiamento giusto»

RIETI - Un coach Alessandro Rossi soddisfatto dell’atteggiamento della sua Real Sebastiani Rieti al termine di gara 1 dei quarti di finale di A2 vinta di misura contro Rimini. Gli amarantocelesti fanno valere il fattore campo nel finale punto a punto e si portano avanti 1-0 nella serie.

Le dichiarazioni

«Molto contento di aver rivisto un PalaSojourner gremito che ci ha dato una spinta decisiva soprattutto nel finale – spiega coach Rossi – abbiamo approcciato molto bene la gara dal punto di vista difensivo, siamo rimasti a galla così con un attacco a basse percentuali. Abbiamo messo la giusta voglia, rabbia e coraggio, sono soddisfatto dell’approccio. Siamo stati compatti e uniti. È solo una partita, dobbiamo riposare e prepararci per la prossima battaglia. I valori delle squadre sono simili. Loro bravi a crederci nonostante i 6/7 punti di svantaggio nel finale con un Grande che ha inventato canestri di puro talento, non costruiti dal sistema di gioco. Abbiamo avuto un buon apporto da tanti giocatori, è la chiave per vincere le partite. Se avessimo avuto migliori percentuali avremmo giocato più sciolti, ma l’atteggiamento è quello giusto. Valuteremo Sarto, ha avuto un problema al piede e va capita l’entità. Abbiamo gestito molto bene i minutaggi, tutti dobbiamo essere pronti, in gara 2 sarà ancora più difficile. Loro arriveranno ancor più motivati, noi dobbiamo scioglierci. Sappiamo giocare insieme, possiamo anche goderci quello che ci siamo costruiti e non essere troppo contratti ma con il giusto livello di ferocia ed energia».

L’appuntamento con gara 2 è fissato a lunedì 6 maggio (ore 21) sempre al PalaSojourner.