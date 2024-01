Basket, Brescia contro Pistoia per consolidare il primato. Milano ospita Sassari

La Reyer Venezia, eliminata in settimana dalla Eurocup e con tanti infortunati, apre la terza giornata di ritorno ospitando Trento in uno dei due anticipi di giornata. Partita non facile per i lagunari proprio perché condizionata dai tanti assenti. A Scafati invece, la squadra di casa attende Treviso che dopo aver battuto Sassari cerca di risalire ancora di più in classifica. La Dinamo, che ha esonerato Piero Bucchi per dare la panchina a Nenad Markovic, ex allenatore di Tenerife e Digione, va al Forum contro una Milano che fatica ancora a trovare una dimensione sia in campionato che in Eurolega, nonostante la bella vittoria di ieri sera contro il Barcellona che la tengono ancora in vita per raggiungere il decimo posto utile per i Play In.

Impegni casalinghi per Brescia e Virtus Bologna. Partite non facili sia per la capolista Germani, contro la rivelazione Pistoia, che soprattutto per la Segafredo che, dopo aver perso in Eurolega a Istanbul, ospita Napoli, quarta in classifica e reduce dalla positiva trasferta a Brindisi.

I pugliesi invece sono ultimi e hanno tagliato Ja Juan Johnson, giocatore che doveva essere la punta di diamante del roster e che invece non ha reso secondo le aspettative. Giocano a Pesaro una partita che vale molto per la salvezza per entrambe le squadre. Chiudono il programma Tortona (in ripresa) contro Reggio Emilia e il delicato derby lombardo tra Cremona e Varese.

LA CLASSIFICA

1. Germani Brescia 26 punti

2. Umana Venezia 24

3. Segafredo Virtus Bologna 24

4. Ge. Vi. Napoli 22

5. EA7 Olimpia Milano 22

6. Una Hotels Reggio Emilia 20

7. Dolomiti Energia Trentino 18

8. Estra Pistoia 18

9. Vanoli Cremona 16

10. Givova Scafati 16

11. Estra Pistoia 16

12. Banco Sardegna Sassari 14

13. Bertram Tortona 12

14. Openjobmetis Varese 12

15. Carpegna Prosciutto Pesaro 10

16. Nutribullet Treviso 10

17. Happy Casa Brindisi 6

LA PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA

Sabato 27 gennaio:

ore 19.30: Umana Reyer Venezia - Dolomiti Energia Trentino (Dazn)

ore 20.30: Givova Scafati - NutriBullet Treviso (Dazn e Eurosport 2)

Domenica 28 gennaio:

ore 16.30: Germani Brescia - Estra Pistoia (Dazn e Eurosport 2)

ore 17: EA7 Olimpia Milano - Banco Sardegna Sassari (Dazn)

ore 18: Carpegna Prosciutto Pesaro - Happy Casa Brindisi (Dazn)

ore 18.15: Virtus Segafredo Bologna - Ge.Vi. Napoli ( Dazn e DMax)

ore 18.30: Bertram Tortona - Una Hotels Reggio Emilia (Dazn)

ore 19.30: Vanoli Cremona - Openjobmetis Varese (Dazn)