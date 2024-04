Basket, Ruben Douglas muore a 44 anni: una sua tripla regalò lo scudetto alla Fortitudo Bologna nel 2005

Una tragica e improvvisa scomparsa nel mondo della pallacanestro. Ruben Douglas, noto per il canestro che nel 2005 regalò lo scudetto in gara 4 alla Fortitudo Bologna, si è spento a soli 44 anni dopo una breve ma incurabile malattia in Costa Rica dove viveva. Nella stagione 2008/09 giocò anche 11 partite nella Lottomatica Roma senza lasciare un segno particolare. Nella sua carriera anche una Uleb Cup vinta con la Dinamo Mosca nel 2006.

Il 21 giugno 2005, fu lui, nel finale di gara-4 al Forum di Assago, a mettere a segno la tripla che regalo vittoria e titolo tricolore alla Effe guidata da Jasmin Repesa. Il canestro era stato inizialmente dato non valido dall’arbitro La Monica, ma il secondo arbitrò andò all’instant replay e cambiò la decisione. (qui il video del tiro vincente).

Douglas era tornato a Bologna nel 2019 e aveva promesso ai dirigenti della Fortitudo che sarebbe tornato forse già nella prossima estate per abbracciare il popolo della Effe che mai lo aveva dimenticato. "Sconvolti e senza capacità di proferire alcuna parola. È questo il sentimento che ci accompagna dopo aver risposto, in queste ore, ad una telefonata dagli USA. Dall’altra parte del telefono Ramon Douglas ci gela il sangue nel darci la notizia più drammatica: Ruben, suo fratello, non c’è più. «Tutta la grande famiglia della Fortitudo Bologna piange, sconvolta e affranta, la scomparsa davvero troppo prematura di un indimenticabile attore protagonista della sua storia, unendosi in un commosso e fortissimo abbraccio alla famiglia di Ruben.

Ciao, Ruben, per sempre nei nostri cuori. Per sempre nella nostra storia». Questo il cordoglio della società bolognese in un post sulla propria pagina Facebook.