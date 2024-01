Basket Serie A: Brescia mantiene il primato, Venezia, Bologna e Milano incalzano

Brescia fatica per trenta minuti contro Pistoia, poi dilaga nel finale e conserva il primo posto in classifica. Milano e Bologna battono in casa rispettivamente Sassari (a cui il nuovo allenatore per il momento non fa la differenza) e Napoli e fanno sentire la propria voce in alto alla classifica. In coda preziosissima vittoria esterna di Varese in volata a Cremona, mentre l’impresa di giornata è di Brindisi che passa a Pesaro riaprendo completamente la corsa salvezza.

Negli anticipi del sabato la Reyer Venezia aveva dominato la Aquila Trento, 93-68 il finale con Spissu e Heiddeger protagonisti rispettivamente con 17 e 15 punti segnati, mentre a Scafati, la squadra di casa, avanti anche di 21 punti ad inizio terzo periodo, si fa rimontare da Treviso fino al 93 pari con una tripla di Harrison (27 punti) per poi vincere 95-93 con un canestro allo scadere del sempre più positivo Alessandro Gentile, 15 punti, 5 rimbalzi e 7 assist.

Per Scafati anche Robinson con 24 punti e Pinkins con q9 e 8 rimbalzi.

Le partite di oggi

GERMANI BRESCIA - ESTRA PISTOIA 109-90

La Germani Brescia parte fortissimo, 27-13 al decimo, poi 41-24 al 14esimo. Pistoia piano piano si riprende. Al riposo lungo è 56-45, poi la rimonta è quasi compiuta: al trentesimo è 72-71 grazie ad un parziale da 16-26 nel terzo periodo, tirando 12/18 da tre e trascinati da Moore, Varnado e Ogbeide. Pistoia pareggia sul 76-76, ma Brescia trova la forza di riallungare 87-80 e poi dilagare vincendo 109-90. Per Brescia cinque giocatori in doppia cifra, Massinburg 27 punti, 5/5 da tre. Bilan 19 punti e 8 rimbalzi.

EA7 OLIMPIA MILANO - BANCO SRDEGNA SASSARI 80-65

Sassari ha in panchina il nuovo allenatore Markovic e si avverte subito che la squadra vuole fare qualcosa di buono. La Dinamo è avanti 19-20 al decimo, ma Milano torna avanti e al riposo lungo è 43-43. Usa partita resta in equilibrio fino al 53-53, poi Milano piazza un parziale da 14-0 e chiude avanti 67-53 il terzo periodo. L’Olimpia conserva il vantaggio, 71-56, e chiude 80-65. Mirotic al rientro dall’infortunio 16 unti in 15 minuti in campo, Napier 17 punti.

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO - HAPPY CASA BRINDISI 78-86

Partita decisiva per la sfida salvezza. La vince Brindisi che, senza Seck infortunato e senza JJ Johnson, tagliato in settimana, gioca di fatto con soli cinque stranieri. Pesaro, che recupera Bamforth e presenta il nuovo arrivato Mc Duffie, prova a scardinare la difesa pugliese con le triple, ma Brindisi è avanti 9-12 al quinto. Al decimo è 22-28. Brindisi allunga 27-36, poi 29-41 al 16esimo. Pesaro sbanda, Brindisi vola sul 32-48 e chiude avanti 40-53 con una tripla da oltre metà campo di Bartley (25 punti) convalidata dagli arbitri. Al rientro in campo, la VL prova a cambiare passo: 49-55 al 25esimo. Due triple, una di Bartley un’altra di Morris, tengono avanti Brindisi 51-61. Al terzo riposo è 59-68. I pugliesi non tremano e restano avanti 61-73 al 34esimo. Pesaro si riavvicina sul 69-77, ma è praticamente l’ultimo sussulto. Gli ospiti mettono la tripla del +14 che varrebbe il ribaltamento della differenza canestri ma Pesaro chiude salvando almeno quella ma contestata dai suoi stessi tifosi.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA - GE.VI. NAPOLI 101-89

La Virtus batte Napoli 101-89 e resta seconda in campionato alle spalle di Brescia: ancora priva di Shengelia e Dobric, la squadra bianconera dà vita a una partita decisamente vivace contro la GeVi (che la seguiva di due punti in classifica) e porta a casa due punti al termine di una sfida che si è rivelata complessa e dominata dagli attacchi. Decisivi il primo periodo da 33-24 e l’ultimo da 22-15. Il miglior marcatore della Segafredo è stato Cordinier con 19 punti, seguito dai 18 di Lundberg (13 dei quali nell’ultimo quarto, fondamentali) e dai 16 di Mickey.

BERTRAM TORTONA - UNA HOTELS REGGIO EMILIA 93-64

La cura De Raffaele funziona eccoma. La Bertram Derthona vince la sua terza partita consecutiva e allontana ulteriormente la zona calda della classifica e può tornare a credere nei playoff. La Bertram gioca una partita praticamente perfetta e archivia la pratica in pochi minuti grazie al vantaggio accumulato nel primo tempo che termina 26-4. Nel secondo quarto Reggio continua ad avere poche idee e confuse mentre Tortona continua a produrre punti e all’intervallo il punteggio è sul 44-19. Nella seconda metà di gara non serve altro che controllare il ritmo e allargare il divario finale. Per la Unahotels la partita dura praticamente solo un minuto dopo il primo canestro iniziale e unico vantaggio sullo 0-2. La squadra dimostra ancora una volta di non essere la stessa lontana dal PalaBigi e colleziona un’altra brutta figura dopo quelle di Varese e Scafati. Per Tortona: Severini 17, Dowe 13, Kamagate 12. Per Reggio Emilia solo i 21 di Galloway e i 15 per Weber.

VANOLI CREMONA - OPENJOBMETIS VARESE 82-83

Mannion non fa sconti neanche a Cremona. Ancora una volta è l’ex Golden State a decidere la gara con la tripla della vittoria a pochi secondi dalla fine. Per lui alla sirena saranno 21 i punti segnati tra cui i 5 importantissimi nell’ultimo minut di gioco. La OpenjobMetis prima vince, poi quasi la perde e alla fine la porta a casa grazie alla magata del neo acquisto. Per Cremona, Lacey fa e disfa: prima illude il PalaRadi con la tripla del 82-80 poi condanna la Vanoli con la palla persa nell’azione finale. Parte bene Varese grazie ai canestri di Brown e Mannion che portano i biancorossi anche sulla doppia cifra di vantaggio ad inizio secondo quarto. La Vanoli ha un sussulto con le due triple in fila di Zanotti ma Varese risponde colpo su colpo e il punteggio all’intervallo recita 35-39. Al rientro dagli spogliatoi Cremona sorpassa e mette la testa avanti grazie a Adrian, 18 punti, e Zegarowski, 13. Ma Varese non perde il controllo e chiude al 30’ sul 65-57. Nell’ultimo quarto Cremona recupera punto dopo punto e trova prima il pareggio e poi il vantaggio ma spreca troppe occasioni per allungare e Varese vince in volata

LA CLASSIFICA

1) Germani Brescia 28 punti

2) Reyer Venezia 26

3) Segafredo Bologna 26

4) EA7 Olimpia Milano 24

5) Ge.Vi. Napoli 22

6) Una Hotels Reggio Emilia 20

7) Givova Scafati 18

8) Dolomiti Energia Trentino 18

9) Estra Pistoia 18

10) Vanoli Cremona 18

11) Bertram Tortona 16

12) Openjobmetis Varese 14

13 Banco sardegna Sassari 14

14 Carpegna Prosciutto Pesaro 10

15) NutriBullet Treviso 10

16 Happy Casa Brindisi 8