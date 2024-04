Serie A, Bologna e Milano volata per il primo posto. Brindisi è la prima retrocessa in A2

Verdetti quasi tutti stabiliti in serie A soli 40 minuti dalla fine della stagione regolare. Sono certe le otto squadre che giocheranno i play off e da stasera si conosce la prima delle due retrocesse, che è Brindisi dopo 12 anni consecutivi in serie A. Andiamo per ordine. La Virtus Bologna vince a Casale Monferrato e conserva il primato anche se Milano, che ha vinto il big match contro Brescia, resta agganciata a pari punti in classifica. Domenica prossima Bologna ospita Trento, mentre Milano va a Cremona; difficile che le prime due posizioni possano cambiare. Terzo quasi sicuramente sarà Brescia, che a Milano ha giocato una buona partita.

Quarta è Venezia, oggi sconfitta 84-80 a Brindisi a cui non è bastato vincere la sua sesta partita nelle ultime dieci giocate. La retrocessione arriva, paradossalmente, da Treviso ricca di tanti ex brindisini.

Nella vittoria 95-100 a Varese decisive le triple nel finale di Harrison e Bowman, 18 punti a testa (insieme ai 23 di Olisevicius) proprio ex Brindisi la passata stagione, come coach Vitucci che si prende una bella rivincita sul recente passato. Non bastano a Varese i 29 punti di Mannion. Per i lombardi una salvezza comunque meritata sul campo.

Vince Pesaro contro Cremona e spera ancora di evitare la retrocessione, ma Treviso con due punti di vantaggio domenica prossima ospita Tortona che ha già certa la partecipazione ai play off. Certe anche Reggio Emilia che batte Napoli e la estromette dalla post season, nonostante la vittoria in Coppa Italia, e una straordinaria Pistoia, che vince 80-105 a Trento (Moore 21 punti 10 assist) e conquista la sua quindicesima vittoria in campionato. Inutile vittoria 74-99 di Sassari a Scafati che serve soltanto per finire al meglio la stagione. Domenica prossima si deciderà la griglia play off e la seconda retrocessa in A2

La classifica

1. Segafredo Bologna 42

2. EA7 Olimpia Milano 42

3. Germani Brescia 40

4. Umana Venezia 36

5. Una Hotels Reggio Emilia 32

6. Estra Pistoia 30

7. Dolomiti Energia Trentino 30

8. Bertram Tortona 28

9. Ge.Vi. Napoli 26

10. Banco Sardegna Sassari 26

11. Vanoli Cremona 24

12. Givova Scafati 24

13. Openjobmetis Varese 22

14. NutriBullet Treviso 22

15. Carpegna Prosciutto Pesaro 20

16. Happy Casa Brindisi 20 (retrocessa in A2)