Basket, Serie A: dove vedere la 26esima giornata. In chiaro Venezia-Virtus Bologna su DMax

Perso il primato in classifica lunedì scorso contro Pistoia, la Segafredo Bologna riparte da Venezia nel big match della 26esima giornata. La partita sarà in chiaro su DMax (canale 52 del digitale terrestre) a testimonianza dell’importanza della posta in palio. La Virtus ha intanto perso contro l’EA7 Milano in Eurolega e si giocherà l’ottavo posto in Europa la prossima settimana contro il Baskonia. L’Olimpia invece mantiene ancora una piccola speranza di arrivare al decimo posto e nel frattempo ospita Trento in campionato per giocarsi ancora il primo posto in stagione regolare.

La capolista Brescia apre la giornata ospitando la lanciatissima Bertram Tortona. Amedeo Della Valle è a -13 punti dai 3.500 punti segnati in serie A. Solo Alessandro Gentile e Andrea Cinciarini hanno raggiunto questo traguardo. Il mezzogiorno domenicale è tra Dinamo Sassari e VL Pesaro, la prima alla ricerca di un successo per restare agganciata alla zona play off, la seconda per lasciare il penultimo posto in classifica. Varese contro Napoli e Cremona contro Scafati sono due partite tra squadre di casa alla ricerca di punti salvezza e quelle in trasferta che guardano alle zone medio alte. Napoli dopo la Coppa Italia vinta a Torino ha notevolmente frenato, vincendo una delle ultime cinque partite giocate.

La sempre più sorprendetne Pistoia ospita Reggio Emilia, una vittoria può valere l’aggancio agli emiliani e il quinto posto in classifica. In settimana la società ha annunciato l’ingresso di un gruppo di imprenditori statunitensi, capitanati da Ron Rowan ex stella biancorossa sul campo dal 1989 al 1992. Capitali freschi (e tanti) per un progetto che vuole consolidarsi ancora di più in Serie A.

BRINDISI VS TREVISO, LA LUNGA FILA DEGLI EX

Un capitolo a parte merita la partita tra Brindisi e Treviso, non solo per la classifica. Pugliesi ultimi alla ricerca disperata di una vittoria, trevigiani a quota 20 e quattro vittorie consecutive. La particolarità è data dalla “colonia” di ex Brindisi su sponda Treviso. Primo fra tutti Frank Vitucci, cinque anni e mezzo sulla panchina brindisina dove ha raggiunto due finali di Coppa Italia. Con lui i suoi due assistenti, Morea e Consoli, anch’essi tanti anni in Puglia. E poi Simone Giofrè, attuale direttore sportivo di Treviso, ma artefice della “Brindisi dei miracoli”, ovvero la squadra di Darius Thompson e Derek Willis, ora all’Efes in Eurolega, di John Brown, attualmente al Monaco e D’Angelo Harrison, che ora gioca a Treviso. Così come Alessandro Zanelli, quattro anni a Brindisi, Ky Bowman e Andrea Mezzanotte, lo scorso anno in riva all’adriatico. Una “connection” mai vista in Serie A e potrebbero essere proprio tutti questi ex a condannare Brindisi alla retrocessione.

Ci si attende, in ogni caso, un grande applauso per tutti loro prima della palla a due.

LA CLASSIFICA

1. Germani Brescia 36 punti

2. Umana Venezia 34

3. EA7 Milano 34

4. Segafredo Bologna 34

5. Una Hotels Reggio Emilia 28

6. Estra Pistoia 26

7. Dolomiti Energia Trentino 26

8. Bertram Tortona 26

9. Ge.Vi. Napoli 24

10. Banco Sardegna Sassari 24

11. Givova Scafati 22

12. NutriBullet Treviso 20

13. Vanoli Cremona 20

14. Openjobmetis Varese 18

15. Carpegna Prosciutto Pesaro 14

16. Happy Casa Brindisi 14

LA PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA

Sabato 6 aprile 2024

Ore 20.30: Germani Brescia - Bertram Derthona Tortona (DAZN – Eurosport 2)

Domenica 7 aprile 2024

Ore 12: Banco di Sardegna Sassari - Carpegna Prosciutto Pesaro (DAZN – Eurosport 2)

16.30: Openjobmetis Varese - Generazione Vincente Napoli Basket (DAZN)

17.30: Vanoli Basket Cremona - Givova Scafati Basket (DAZN)

18: Happy Casa Brindisi - NutriBullet Treviso Basket (DAZN)

18.15: Umana Reyer Venezia - Virtus Segafredo Bologna (DAZN – DMAX, canale 52 digitale terrestre)

19: EA7 Emporio Armani Milano - Dolomiti Energia Trentino (DAZN)

19.30: Estra Pistoia - UNAHOTELS Reggio Emilia (DAZN)