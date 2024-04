Serie A, dove vedere in tv la 27esima giornata. Reggio Emilia contro Brindisi in chiaro su DMax

La stagione regolare di Serie A gioca le ultime quattro partite e e deve emettere ancora quasi tutti i verdetti. La capolista Brescia ospita Venezia nel big match di giornata; in caso di vittoria, i lombardi avrebbero ottime possibilità di arrivare primi e iniziare i play off nella miglior posizione possibile. Bologna e Milano, deluse dalla Eurolega, sono chiamate a non perdere terreno. Giocano rispettivamente contro Cremona e Treviso, due squadre che ancora non sono salve aritmeticamente.

Oggi i due anticipi. Trento contro Tortona vale quasi certamente l’accesso ai play off, mentre Pesaro contro Pistoia è un interessante testa coda. I marchigiani, rinvigoriti dalla vittoria a Sassari di domenica scorsa, cercano una vittoria che le darebbe ancora una speranza per la salvezza. Pistoia è lanciatissima e vuole confermare il suo sesto posto. Domani completano il turno Scafati contro Varese, partita utile per salvarsi, Napoli contro Sassari, uno spareggio per i play off con i partenopei che hanno perso le ultime cinque consecutive, e Reggio Emilia contro Brindisi, in chiaro su DMax, canale 52 del digitale terrestre.

Una sconfitta sancirebbe la quasi certa retrocessione dei pugliesi.

Eurolega, ecco i Play off e i Play in

Finita la stagione regolare anche in Eurolega. Milano esce mestamente dalla competizione e non raggiunge i play off per il secondo anno consecutivo, nonostante l’alto budget a disposizione di coach Messina. Discorso diverso per la Virtus Bologna che ha perso in casa anche contro il Baskonia e chiude decima in stagione regolare. Giocherà lo spareggio play in a Istanbul contro l’Efeso. Ha chiuso con sette sconfitte consecutive, ora sarà durissima qualificarsi dopo una stagione per tre quarti perfetta stando stabilmente seconda o terza prima del tracollo finale.

PLAYOFFS:

1) REAL MADRID – VINCENTE SECONDO PLAY-IN 8° POSTO

4) FC BARCELONA – OLYMPIACOS PIRAEUS (5)

3) AS MONACO – FENERBAHÇE BEKO ISTANBUL (6)

2) PANATHINAIKOS ATHENS – VINCENTE PRIMO PLAY-IN 7° POSTO

PLAY-IN:

7) MACCABI TEL-AVIV – BASKONIA (8) Chi vince, sarà settimo. Chi perde, seconda chance contro la vincente di Efes-Virtus per l’ottavo posto.

9) ANADOLU EFES ISTANBUL – VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA (10) Vincente avanza e affronterà la perdente della partita tra Maccabi e Baskonia per l’ottavo posto. Chi perde, eliminato.

LA CLASSIFICA DI SERIE A

1. Germani Brescia 38 punti

2. Segafredo Bologna 36

3. EA7 Olimpia Milano 36

4. Umana Venezia 34

5. Una Hotels Reggio Emilia 28

6. Estra Pistoia 28

7. Bertram Tortona 26

8. Dolomiti Energia Trentino 26

9. Ge.Vi. Napoli 24

10. Banco Sardegna Sassari 24

11. Vanoli Cremona 22

12. Givova Scafati 22

13. Openjobmetis Varese 20

14. NutriBullet Treviso 20

15. Carpegna Prosciutto Pesaro 16

16. Happy Casa Brindisi 16

La programmazione televisiva

Sabato 13 aprile 2024

Ore 20: Dolomiti Energia Trentino - Bertram Derthona Tortona (DAZN)

ore 20.30: Carpegna Prosciutto Pesaro - Estra Pistoia (DAZN – Eurosport 2)

Domenica 14 aprile 2024

ore 17: Nutribullet Treviso Basket - EA7 Emporio Armani Milano (DAZN)

ore 18: UNAHOTELS Reggio Emilia - Happy Casa Brindisi (DAZN – DMAX, canale 52 ddt)

ore 18.15; Virtus Segafredo Bologna - Vanoli Basket Cremona (DAZN)

ore 19: Germani Brescia - Umana Reyer Venezia (DAZN – Eurosport 2)

ore 19.30: Generazione Vincente Napoli - Banco di Sardegna Sassari (DAZN)

ore 20: Givova Scafati Basket - Openjobmetis Varese (DAZN)