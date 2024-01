Sarri, lutto per l'allenatore della Lazio: lascia lo stadio Olimpico dopo il match e salta le interviste

La Lazio ottiene solo un punto in casa contro il Napoli ma al termine della partita Maurizio Sarri non si è presentato ai microfoni di DAZN per la consueta intervista post-partita.

Lazio-Napoli, poche occasioni e tanta noia: lo scontro Champions dell'Olimpico termina 0-0

L'allenatore biancoceleste ha avuto un lutto (lo zio) nella giornata di ieri (sabato 27 gennaio) e per questa ragione ha lasciato l'Olimpico e non si è presentato per l'intervista. Al suo posto davanti ai microfoni è andato il suo vice, Giovanni Martusciello.