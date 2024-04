WNba Draft 2024: Matilde Villa è stata scelta con la numero 32, giocherà con Atlanta Dream

Nella notte di Caitlin Clark, annunciata prima scelta assoluta con le Indiana Fever, il draft NBA femminile parla anche italiano. Matilde Villa, 19enne playmaker della Reyer Venezia, è stata scelta alla numero 32 dalle Atlanta Dream. La squadra della Georgia aveva già selezionato nel 2022 un’altra italiana, Lorela Cubaj, ora anch’essa alla Reyer e che sarà al training camp delle Dream la prossima estate. La Villa è la prima giocatrice italiana di sempre a essere scelta da una franchigia WNba direttamente dal campionato italiano, senza passare dal college.

Matilde Villa quarta italiana di sempre nel Draft

E’ la quarta italiana nel Draft, prima di lei Catarina Pollini, nel primo della storia quello del 1997, Kathrin Ress nel 2007, e poi come detto le ultime due giocatrici reyerine. Matilde ha una sorella, Eleonora, che nell'ultima stagione era al college negli Stati Uniti con Washington State. Come ormai accade per il Draft maschile, anche quello femminile è stato a tinte “international”: su 36 chiamate, 10 sono state di giocatrici non statunitensi.

La più alta è stata quella della brasiliana Kamilla Cardoso alla numero tre. Poi due francesi, tre australiane, due spagnole, una croata e la nostra azzurra.

Chi è Matilde Villa

Playmaker classe 2004, Matilde è nata a Lissone e ha esordito in prima squadra con la Costa Masnaga a soli 14 anni e da lì non ha più lasciato la Serie A-1. In età da ginnasio era riuscita a segnare 21 punti nella massima divisione italiana, sbalordendo poi tutti nel novembre del 2020 con 36 punti (più 8 rimbalzi e 4 assist) rifilati alla Dinamo Sassari a 15 anni di età. E’ Nazionale maggiore dal 2021 e ha disputato gli europei a Tel Aviv con l’uscita allo spareggio per l’accesso ai quarti. Dal 2022 è passata alla Reyer Venezia che ora guida la classifica, ma adesso è pronta al grande salto. «E' un sogno che si avvera, sono felicissima», le sue prime parole.