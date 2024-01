Calciomercato live, ultime notizie oggi: la Roma aspetta Angelino. Inter, si tratta per l'addio di Sensi. Napoli, il Torino vuole Ostigard

Manca veramente poco al gong virtuale che segna la fine del calciomercato invernale. In Serie A ci sono club che si sono rinforzati molto, come ad esempio il Napoli, mentre ce ne sono altri che contano di infiammare le trattative proprio in questi ultimi giorni. La Roma aspetta di sbloccare il trasferimento di Angelino, con il RedBull Lipsia che deve interrompere il prestito con il Galatasaray. L'Inter tratta con il Leicester per l'addio di Sensi che può partire per circa 3 milioni. Ecco le ultime notizie live di calciomercato.

