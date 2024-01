Sinner-Medvedev, dove rivederla? Sul Nove (e non sulla Rai) l'ampia sintesi della finale degli Australian Open

E se qualcuno volesse rivedere il trionfo di Sinner contro Medvedev? Sul Nove (e non sulla Rai) è in onda dalle 18 una ampia sintesi della finale degli Australian Open.

Sinner, quando diventerà numero1 al mondo? Perché non sarà facile (in tempi brevi): ecco la nuova classifica Atp

Sinner-Medvedev sul Nove

Dopo le polemiche dei giorni scorsi per la mancata trasmissione del match in chiaro, è andata in onda in esclusiva su Eurosport, è il canale di Discovery ad aggiudicarsi gli highlights della sfida che ha lanciato Jannik nell'olimpo dello sport italiano con la vittoria del suo primo Slam.

Prima di Fazio

L'appuntamento con la sintesi della finale precederà la messa in onda di Che Tempo Che Fa, il programma condotto da Fabio Fazio.

E chissà che lo stesso Fazio non riesca nella sorpresa di ospitare in collegamento da Melbourne proprio Sinner con il trofeo in mano.