NBA, i Lakers di LeBron battono i Pelicans e accedono ai playoff. Sacramento elimina i Golden State di Curry

Nella notte NBA sono arrivati due verdetti dai Play-in. I Los Angeles Lakers di LeBron James hanno superato 110-106 i New Orleans Pelicans, staccando il pass per i playoff. Si sfidavano la settima e l'ottava a Ovest e a spuntarla è stata la squadra gialloviola, trascinata da un LeBron in forma smagliante da 23 punti, 9 assist e 9 rimbalzi (tripla doppia sfiorata). Da sottolineare anche i 20 punti di Anthony Davis, conditi da ben 15 rimbalzi e i 21 punti di D'Angelo Russel.

Lakers ai playoff, sfideranno i Nuggets

Non sono bastati ai Pelicans i 40 punti e 11 rimbalzi di Zion Williamson (nel finale abbandona per infortunio).

I Pelicans, però, essendo arrivati ottavi in Regular Season, si giocheranno l'accesso ai playoff nel prossimo turno dei play-in contro Sacramento. I Lakers, invece, accedono ai playoff dove nel primo turno sfideranno i Denver Nuggets (campioni in carica) di Jokic (Gara 1 domenica 21 aprile).

I Kings travolgono gli Warriors

L'altro verdetto, a sorpresa, è quello dell'eliminazione dei Golden State Warriors di Steph Curry che nella notte hanno perso malamente contro i Sacramento Kings. 118-94, un risultato travolgente che lascia poche discussioni. I 7 volte campioni NBA perdono completamente di vista la partita, Curry non va oltre i 22 punti e 4 rimbalzi e tira con il 41.3% dal campo. I Kings prendono il largo nella seconda metà di gara trascinati da un Keegan Murray in grande spolvero e dal solito De’Aaron Fox (24 punti e 6 assist). La fotografia della serata degli Warriors è quella degli zero punti di Klay Thompson.

I Sacramento Kings si prendono la vendetta su Golden State e si giocheranno l'accesso ai playoff questa notte nel turno decisivo di play-in contro i New Orleans Pelicans. La vincente sfiderà nel primo turno playoff Oklahoma.