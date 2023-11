Serie A, l'ottava giornata: l'Olimpia Milano sfida Venezia, la Virtus Bologna ospita Brescia

I primi veri scontri diretti al vertice cambieranno la classifica al termine dell’ottava giornata in Serie A di basket. L’anticipo di domani è tra Aquila Trento contro Brindisi, che arrivano da situazioni diverse nelle coppe europee. I trentini sono stati nettamente sconfitti in casa dal Cluj in Eurocup, i brindisini invece hanno vinto in FIBA Europe Cup, prima vittoria dopo undici sconfitte consecutive tra campionato e coppe e europee, ma sempre ultimi in campionato. Fari puntati sul Forum dove domenica l’Olimpia ospita una delle tre capoliste, ovvero la Reyer Venezia, rinvigorita anche dai successi europei. Le altre due prime in classifica, Bologna e Brescia a 12 punti, si affrontano nel “Monday night” alla Segafredo Arena in una partita dall’alto tasso tecnico.

Serie A, dopo sette giornate in testa Brescia, Bologna e Venezia. Milano ko a Scafati

Nel mezzo, Cremona contro Pesaro e Varese contro Scafati sono partite tra squadre che cercano di spiccare il volo verso l’alto. Così come Reggio Emilia, 10 punti, che ospita Derthona, ancora a quota sei, rimaneggiata ma capace di fare un tris di vittorie nel suo girone di Basketball Champions League. Pistoia contro Sassari mette di fronte due squadre con appena quattro punti in classifica, chi vince può allontanare ancora di più il fondo della classifica.

Chiude il quadro Treviso contro Napoli. Trevigiani alla ricerca della prima vittoria in campionato, campani lanciatissimi a quota dieci in classifica.

Il docu-film su Meneghin

Il nuovo film documentario di Samuele Rossi "Dino Meneghin, storia di una leggenda" che porta per la prima volta sullo schermo la vita di una delle più grandi leggende dello sport italiano, sarà proiettato all’interno di un evento speciale ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria lunedì 20 novembre alle ore 18:30 al Cinema Farnese di Roma (Campo di Fiori 56). Alla proiezione saranno presenti anche Giovanni Petrucci, presidente di Federbasket, e Giovanni Malagò, presidente del Coni.

Al racconto in prima persona di "SuperDino" si alternano le interviste, tutte inedite, ai familiari (il figlio Andrea, la moglie Caterina, il fratello Renzo) e le testimonianze dei protagonisti del basket italiano: Flavio Vannetti, Sandro Galleani, Dan Peterson, Massimo Lucarelli, Guido Bagatta, Sandro Gamba, Guido Borghi, Pierluigi Marzorati, Aldo Ossola, Roberto Premier. Il tutto impreziosito da materiale di repertorio spesso inedito per anni inutilizzato e coinvolgenti momenti di ricostruzione sportiva. Prima della proiezione Dino Meneghin ed il regista Samuele Rossi risponderanno alle domande del pubblico.

La programmazione tv dell'ottava giornata

Sabato 18/11/2023,

ore 20.30: Dolomiti Energia Trentino - Happy Casa Brindisi - Dazn e Eurosport 2

Domenica 19/11/2023

ore 12: Estra Pistoia - Banco Sardegna Sassari - Dazn

ore 16.30: Nutribullet Treviso - Ge. Vi. Napoli - Dazn e Eurosport 2

ore 17: Openjobmetis Varese - Giviva Scafati -Dazn

ore 17.30: Una Hotels Reggio Emilia - Bertram Yatchs Derthona Tortona - Dazn

ore 18.15: EA7 Olimpia Milano - Umana Reyer Venezia - Dazn e DMax

ore 19.30: Vanoli Cremona - Carpegna Prosciutto Pesaro - Dazn

Lunedì 20/11/2023,

ore 20:30 Segafredo Virtus Bologna - Germani Brescia - Dazn