Basket, l'Italia femminile riparte dalla Grecia. Il ct Capobianco: «Abbiamo tanto da dimostrare»

Si riparte. 143 giorni dopo la delusione subita agli Europei a Tel Aviv per mano del Montenegro, la nazionale femminile di pallacanestro inaugura il nuovo biennio con un nuovo allenatore, Andrea Capobianco, e un obiettivo ben dichiarato: arrivare nel migliore modo possibile a Euro 2025 dove l’Italia ospiterà uno dei quattro gironi della manifestazione. Poi ovviamente fare ancora meglio in casa rispetto all’europeo israeliano. L’esordio è stasera a Vigevano alle ore 20 contro la Grecia. Poi domenica si vola ad Amburgo contro la Germania. Delle 12 convocate per la partita odierna ben otto hanno giocato a Tel Aviv. Laura Spreafico sarà la capitana. 41 presenze e 174 punti in maglia azzurra. Il suo esordio in Nazionale è avvenuto il 26 maggio 2012 a Pomezia contro i Paesi Bassi.

«Quando uno entra in un posto, quello che trova deve essere un buon punto di partenza – spiega Capobianco -. Quello che ha fatto Lino (Lardo, ex allenatore azzurro, ndr) è stato fatto bene e vogliamo partire con queste certezze. Uno prova a mettere le sue idee, la cosa bella è non cancellare quello che viene.

E’ un po' un mantra della mia vita, professionale e privata. Ad esempio nel 2011, ho tenuto molte cose del settore giovanile ereditato da Gebbia, le cose buone vanno sempre conservate».

«L’emozione è molto grande e quando il presidente Petrucci mi ha fatto vedere il progetto fino al 2025 non ci ho pensato un attimo ad accettare – aggiunge Capobianco -. Queste prime due partite serviranno per capire tutte le situazioni con le giocatrici. Quando si partecipa ad una partita ufficiale della nazionale, significa che è una festa e devi andare con il miglior abito. Queste giocatrici, al momento, sono il miglior abito».

Oltre all’Italia, gli altri co-organizzatori di Women’s EuroBasket sono Repubblica Ceca, Germania e Grecia: ogni paese ospiterà un girone della prima fase, a partire dai quarti di finale si giocherà solo ad Atene. Dall’edizione del 2025 non ci saranno più gli spareggi tra le seconde e le terze classificate dei quattro gironi. Le prime due di ogni gruppo accederanno direttamente ai quarti di finale.

«Contro la Grecia sarà una partita dura conoscendo bene la squadra e la tradizione greca. Ci sono varie infortunate, ma quando manca qualcuno bisogna trovare sempre qualcun altro che sopperisca alle assenze - conclude il coach campano che nel 2009 è stato nominato miglior allenatore della serie A maschile alla guida della rivelazione Teramo Basket -. La mia vita si è basata su una cosa: il fare. Le parole non portano da nessuna parte. Queste ragazze hanno voglia di fare».