Basket, via ai play off scudetto: Bologna e Milano le favorite. Dove vederli e a che ora

Scattano oggi I play off scudetto in serie A di basket. Bologna e Milano, rispettivamente testa di serie numero uno e numero due, vogliono ritrovarsi in finale. Al primo turno non dovrebbero avere grossi problemi contro Tortona e Trento, più equilibrate le serie dei quarti di finale tra Venezia contro Reggio Emilia e Brescia contro Pistoia (qui tutte le info sul sito di Lega Basket)

Virtus Bologna (#1) - Bertram Tortona (#8)

La Virtus Bologna ha chiuso da prima in classifica la stagione regolare, ma si troverà di fronte una formazione insidiosa che ha strappato, dopo un inizio di stagione travagliato, un posto ai playoff in extremis. La superiorità tecnico-tattica della squadra di Banchi non si discute e, sicuramente, questo divario sarà evidente già da stasera.

Nessuno dovrebbe meravigliarsi, però, se Tortona dovesse riuscire nelle prossime gare a rallentare la corsa dei virtussini.

- Gara 1: Virtus Segafredo Bologna – Bertram Derthona Tortona sabato 11 maggio ore 20.45 su DAZN e DMAX

- Gara 2: Virtus Segafredo Bologna – Bertram Derthona Tortona lunedì 13 maggii ore 20 su DAZN ed Eurosport 2

- Gara 3: Bertram Derthona Tortona – Virtus Segafredo Bologna giovedì 16 maggio ore 20.45 su DAZN ed DMAX

- Ev. Gara 4: Bertram Derthona Tortona – Virtus Segafredo Bologna sabato 18 maggio

- Ev. Gara 5: Virtus Segafredo Bologna – Bertram Derthona Tortona lunedì 20 maggio

Reyer Venezia (#4) - UnaHotels Reggio Emilia (#5)

A Venezia saranno accolti gli uomini di Priftis. Dopo un stagione più che positiva le possibilità che Reggio Emilia possa lasciare un’impronta sulla serie sono minime. Venezia è forse la squadra atleticamente più dotata del campionato e pensare di intimidirla nella gabbia del Taliercio significherebbe essere troppo ottimisti, soprattutto alla luce del fatto che Reggio Emilia in trasferta non sempre ha avuto lo stesso rendimento che in casa. La serie è però più equilibrata di quanto non dica il pronostico.

- Gara 1: Umana Reyer Venezia – UNAHOTELS Reggio Emilia sabato 11 maggio ore 20, DAZN ed Eurosport 1

- Gara 2: Umana Reyer Venezia – UNAHOTELS Reggio Emilia lunedì 13 maggio ore 20.45, DAZN e DMAX

- Gara 3: UNAHOTELS Reggio Emilia – Umana Reyer Venezia giovedì 16 maggio, DAZN ed Eurosport 1

- Ev. Gara 4: UNAHOTELS Reggio Emilia – Umana Reyer Venezia sabato 18 maggio

- Ev. Gara 5: Umana Reyer Venezia – UNAHOTELS Reggio Emilia lunedì 20 maggio

Olimpia Milano (#2) - Aquila Trento (#7)

Trento, che ha al suo attivo due finali scudetto pochi anni fa, sulla carta non dovrebbe impensierire troppo l’Olimpia ma la squadra di coach Messina non è reduce dalla migliore stagione del suo ciclo e molto spesso non riesce a imporsi lucidamente e con ritmo sui suoi avversari. Tralasciando queste considerazioni, il risultato della prima gara al Forum dovrebbe senza dubbio sorridere ai padroni di casa.

- gara 1: EA7 Emporio Armani Milano – Dolomiti Energia Trentino: domenica 12 maggio, ore 18 DAZN – DMAX – Eurosport 1

- gara 2: EA7 Emporio Armani Milano – Dolomiti Energia Trentino: martedì 14 maggio ore 20 DAZN – Eurosport 2

- gara 3: Dolomiti Energia Trentino – EA7 Emporio Armani Milano: venerdì 17 maggio ore 20.45 DAZN – DMAX

- Ev gara 4: domenica 19 maggio

- ev gara 5: martedì 21 maggio

Germani Brescia (#3) - Estra Pistoia (#6)

Lo scontro tra Brescia e Pistoia è forse quello più equilibrato dei playoff. Coach Brienza e la sua squadra sono stati, da neo promossa, la rivelazione del campionato e vorranno dimostrarlo anche nella seconda fase. Brescia, però, è tra le squadre mentalmente più solide e raramente perde lucidità in campo. In casa sarà difficile per Pistoia sperare di portare a casa un risultato utile, ma non è da escludere la possibilità di assistere a un risultato diverso in Toscana.

- Gara 1: Germani Brescia – Estra Pistoia: domenica 12 maggio ore 20.45 DAZN – DMAX – Eurosport 1

- gara 2: Germani Brescia – Estra Pistoia: martedì 14 maggio ore 20.45 DAZN - DMAX

- gara 3: Estra Pistoia – Germani Brescia: venerdì 17 maggo ore 20 DAZN – Eurosport 1

Cresce il pubblico nella stagione regolare

La Serie A UnipolSai 2023-24 ha chiuso la stagione regolare totalizzando 986.173 spettatori superando quota 4 mila di media (4.109), in aumento del 9.2% rispetto alla scorsa stagione. Il dato complessivo di affluenza è il risultato di un girone di andata che ha raggiunto una media di 3. 968 spettatori e un girone di ritorno che ha toccato quota 4.239. Si tratta del dato di affluenza più alto dal 1991/92 quando aveva raggiunto la media di 4.236.

È l’EA7 Milano a guidare la classifica per affluenza con 9.014 spettatori di media, seguita dalla Virtus Segafredo Bologna con 6.705. Al terzo posto la Carpegna Prosciutto Pesaro con 5.598 spettatori. A seguire 3 club oltre quota 4 mila: Openjobmetis Varese con 4.621, Germani Brescia con 4.459 e NutriBullet Treviso Basket con 4.076.

Le sfide tra Milano e Bologna le più ricche

L’incasso totale della regular season è stato di 13.270.087 euro. La Virtus Segafredo Bologna è la squadra con la media incassi più alta, 146.728 euro, seguita da Olimpia Milano con 109.734 e Una Hotels Reggio Emilia con 84.258. Poi Varese, Brescia a Sassari. La gara che ha fatto segnalare il maggior incasso è stata quella tra Virtus Segafredo Bologna e EA7 Emporio Armani Milano del 10 marzo (22a giornata) con 271.652 euro. Al secondo posto la sfida EA7 Emporio Armani Milano-Virtus Segafredo Bologna del 10 dicembre (11ª giornata) con 204.420 euro. (qui il comunicato stampa completo con numeri e tabelle per ogni società)