Basket, dopo sette giornate in testa Brescia, Bologna e Venezia. Milano ko a Scafati

Bologna, Venezia e Brescia restano in testa alla classifica, cade invece Trento per mano di una Sassari che si ricompatta e torna alla vittoria. Ancora sconfitta l’Olimpia Milano, questa volta a Scafati sospinta dall’ex di turno Alessandro Gentile, 15 punti e 8 rimbalzi. Restano ultime a zero punti Treviso e Brindisi (dove ha esordito in panchina il nuovo allenatore Sakota). Ad Amburgo, intanto, seconda e convincente vittoria della nazionale femminile nel girone di avvicinamento a Euro 2025. In tre giorni la mano di Capobianco si è già fatta notare. Prossima finestra a novembre 2024, ultima a febbraio 2025 prima degli Europei che l'Italia ospiterà in uno dei gironi.

LA GIORNATA IN SERIE A

Tutto facile per la Virtus Segafredo Bologna contro Treviso, vittoria 91-77. La squadra di Banchi, già avanti 45-35 al riposo lungo, allunga nel terzo periodo con un parziale da 27-12. Inutile il 19-30 degli ospiti negli ultimi dieci minuti. Shengelia, nominato mvp del mese di ottobre, conferma il suo momento magico: 20 punti, 10 rimbalzi e 5 assist. Abass 19 punti con 4/7 da tre, Cordinier 16 punti e 7 rimbalzi. Per Treviso, 3/20 da tre, Booker 16 punti, Zanelli 13 punti e cinque assist, Mezzanotte 10 punti.

A Napoli, si parte dalla fine. Pullen (33 punti, di cui 22 nel solo ultimo quarto, 7/12 da tre e 8 assist) inventa la tripla con tiro libero aggiuntivo per il 97-94, McDermott (20 punti) mette i liberi del 97-96, Sokolowski perde palla per i padroni di casa e Moretti sbaglia la tripla della vittoria ospite sulla sirena. Festeggia Napoli (Zubcic 24 punti, Owens 15 con 9 rimbalzi) alla quinta vittoria su sette partite. Varese recrimina per l'ennesima sconfitta in volata.

La Reyer Venezia soffre contro Brindisi, alla undicesima sconfitta consecutiva tra campionato e coppe europee, ma vince 79-71. Senza Senglin, Laquintana e Johnson, e recuperato Bayehe, Brindisi gioca un buon primo quarto, 21-24, ma subisce nel secondo il 27-14 della Reyer. Con generosità i pugliesi rientrano e sorpassano 59-60 al 30esimo. Bayehe trova il 74-71 ma poi gli ospiti non segnano più nei 3 minuti e mezzo finali commettendo anche diversi banali errori. Per Venezia, 9/23 da tre, 38 rimbalzi contro 33, Tucker 21 punti, Brown jr 15, Spissu 10 con sei assist. Per Brindisi, 8/25 da tre, Sneed 21 punti (6/16 dal campo) e sette assist, Laszewski 15 (4/5 da tre), Riisma 15 (6/9 dal campo). L'esordio in panchina del nuovo allenatore Dragan Sakota porta qualcosa di meglio come squadra, ma non porta ancora punti in classifica.

L'Olimpia Milano cade anche a Scafati complice una brutta serata al tiro da tre, 4/21, e in generale una difesa poco brillante. Scafati, allunga nei due quarti centrali, chiusi 41-32, e vince 77-68. Alessandro Gentile, grande ex di turno, festeggia il suo compleanno con 15 punti e 8 rimbalzi. Rossato e Rivers 13 punti a testa. Per Milano, raggiunta in classifica proprio dai campani, Mirotic 19 punti e 9 rimbalzi, Poithress 15 punti.

Torna al successo la Dinamo Sassari, 80-73 contro Trento. Decisivo il secondo periodo da 30-6, vano il tentativo di rimonta dell’Aquila che produce l’ultimo quarto da 8-21. Tyree e Charalampopoulos, 20 punti a testa, guidano i sardi. Stefano Gentile aggiunge 15 punti, Gombauld 14 con 9 rimbalzi.

Montagne russe a Pesaro, vince la VL Pesaro 96-92 su Derthona Basket. Pesaro domina il secondo e quarto periodo (32-20) e resiste agli assalti finali dei piemontesi privi di Obasohan, Severini e Tavernelli. Per Pesaro, 11/26 da tre, sei in doppia cifra, Bamforth 19, Visconti 14, Totè 12.

Per Tortona, 8/27 da tre, Daum 21 punti e 15 rimbalzi, Weems 20 punti, Dowe 18 punti.

Reggio Emilia soffre 20 minuti, 48-48, poi piazza un parziale da 21-10 nel terzo periodo e vince 95-82 contro una buona Pistoia. Galloway 24 punti con 5/10 da tre, Hervey 21 con 4/7 da tre. Nel complesso la Una Hotels tira 16/32 da oltre l’arco. Weber 12 punti e 8 rimbalzi. Per i toscani, il solito Moore con 18 punti, Willis 15 e Varnado con 13. Pesa nell’economia della sconfitta il 9/27 da tre.

A Brescia, derby intenso tra due squadre in saluti. Vince la Germani 84-75 soprattutto grazie ad un primo quarto da 25-13. Poi la squadra di coach Magro resiste al ritorno della Vanoli che gioca senza paura fino ai secondi finali quando arriva al meno quattro. Massinburg e Petrucelli, 23 punti in due, guidano Brescia al sesto successo su sette partite. Bilan li aiuta con 12 punti. Cremona, pur tirando con il 50 per cento da due e il 43 per cento da tre, paga dazio con 16 palle perse contro 9. Golden e Denegri 17 punti a testa. Zegarowski 16.

LA CLASSIFICA

1. Germani Brescia 12 punti

2. Virtus Segafredo Bologna 12

3. Reyer Venezia 12

4. Dolomiti Energia Trentino 10

5. Ge.Vi. Napoli 10

6. Una Hotels Reggio Emilia 10

7. Givova Scafati 8

8. EA7 Olimpia Milano 8

9. Vanoli Cremona 6

10. Carpegna Prosciutto Pesaro 6

11. Bertram Yatchs Derthona 6

12. Openjobmetis Varese 4

13. Entra Pistoia 4

14. Banco Sardegna Sassari 4

15. Nutribullet Treviso 0

16. Happy Casa Brindisi 0

ITALBASKET DONNE, DOPPIO SUCCESSO

Esordio vincente e convincente per Andrea Capobianco sulla panchina azzurra. Dopo la vittoria di tre giorni fa a Vigevano contro la Grecia per 76-67 (Cubaj 18 punti e 9 rimbalzi, Zandalasini 15, Matilde Villa 10), arriva la seconda vittoria in Germania, arrivata sesta ai recenti europei di Israele e Slovenia. Ad Amburgo l’Italia domina dall’inizio alla fine, primo quarto 8-21, ultimo 14-22. Finisce 53-70. La miglior marcatrice azzurra è stata Matilde Villa con 17 punti, suo nuovo career high. In doppia cifra anche Zandalasini (16), Martina Fassina (10) e Sara Madera (13). Esordio in Nazionale per Sierra Campisano.

Nell’altra partita del girone H la Grecia ha superato 75-66 la Repubblica Ceca: la seconda finestra dei Qualifiers si giocherà a novembre 2024, l’ultima a febbraio 2025. L’Italia e gli altri 3 paesi ospitanti (Grecia, Repubblica Ceca e la stessa Germania) sono già qualificate per Euro 2025. Soddisfatto Capobianco: “Prestazione precisa, di grande qualità, di attenzione ai dettagli. Aver tenuto la Germania a 53 punti è un ottimo risultato, le ragazze si sono attenute al piano partita che prevedeva attacchi capaci di far lavorare la difesa tedesca per almeno 18 secondi ed eccellenti nel coprire l’errore della propria compagna. E’ questo il primo passo per diventare una grande squadra”.