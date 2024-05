Serie A, definita la griglia playoff. Si comincia l'11 maggio: Bologna trova Tortona, Milano contro Trento

Si delinea la griglia dei playoff senza sorprese, anche se l’Olimpia Milano sta per combinarne una delle sue rischiando di perdere a Cremona, già salva. Si comincia sabato 11 maggio e ogni giorno ci sarà almeno una partita fino a metà giugno. Prima è la Virtus Segafredo Bologna che asfalta 108-61 Trento senza sei giocatori e comincerà i play off con il vantaggio del fattore campo fino alla eventuale finale. Seconda come dettoMilano che va sotto di 11 punti a Cremona, recupera, ma a 40 secondi dalla fine è ancora sotto di quattro. Una tripla di Melli a 1.2 secondi dalla fine regala il 72-73 finale che rende vana anche la vittoria della Germani Brescia, 94-75 contro la già retrocessa Brindisi che chiude ultima in classifica. (qui l'articolo di Lega Basket che presenta i play off)

Nessuna sorpresa invece in coda: la seconda retrocessa in A2 è la Carpegna Prosciutto Pesaro che lascia la massima serie dopo 17 anni consecutivi. I marchigiani partono bene a Venezia, chiudono avanti di 2 al riposo lungo, ma un terzo periodo da 35-11 per la Reyer chiude di fatto la partita (finisce 91-79). Può pertanto partire la festa al Pala Verde di Treviso dove la squadra di casa mette subito in chiaro le cose contro Tortona e vince 87-74 con Harrison da 27 punti e Olisevicius da 16 e 11 rimbalzi. E' la seconda volta nella storia della serie A che una squadra partita con zero vittorie e nove sconfitte si salva a fine stagione.

Brava la dirigenza trevigiana a tenere coach Vitucci fino in fondo nonostante le difficoltà e a saper correggere in corsa il roster con giocatori mirati.

Chiude bene Varese che passa a Pistoia, che nelle ultime settimane frena ma che andrà ai play off da sesta e affronterà Brescia in una partita e una rivalità che si rinnova da anni. Stesso discorso per Sassari e Napoli che battono agevolmente Reggio Emilia e Scafati al termine di due partite che non hanno nulla da chieder alla classifica.



LA CLASSIFICA FINALE DELLA STAGIONE REGOLARE

1. Segafredo Bologna 44 punti

2. EA7 Olimpia Milano 44

3. Germani Brescia 42

4. Umana Venezia 38

5. Una Hotels Reggio Emilia 32

6. Estra Pistoia 30

7. Dolomiti Energia Trentino 30

8. Bertram Tortona 28

9. Ge.Vi. Napoli 28

10. Banco Sardegna Sassari 28

11. Vanoli Cremona 24

12. Givova Scafati 24

13. Nutribullet Treviso 24

14. Openjobmetis Varese 24

15. Carpegna Prosciutto Pesaro 20

16. Happy Casa Brindisi 20

Playoff

PRIMO TABELLONE (inizio sabato 11 maggio)

1 VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA

8 BERTRAM DERTHONA TORTONA



4 UMANA REYER VENEZIA

5 UNAHOTELS REGGIO EMILIA



SECONDO TABELLONE (inizio domenica 12 maggio)

2 EA7 EMPORIO ARMANI MILANO

7 DOLOMITI ENERGIA TRENTINO

3 GERMANI BRESCIA

6 ESTRA PISTOIA