Spinazzola, lesione al flessore: come sta e quante partite salta per l'ennesimo infortunio muscolare

Brutte notizie per la Roma e per Daniele De Rossi che ha perso uno dei suoi titolari. Si tratta di Leonardo Spinazzola, esterno sinistro classe 1993, che si è infortunato accusando un fastidio muscolare nella semifinale di ritorno di Europa League. Intorno al 20' del primo tempo sono cominciati i primi problemi per il numero 37 giallorosso che dopo 8 minuti ha alzato bandiera bianca. Dopo qualche duello con Frimpong, che fa della velocità il suo marchio di fabbrica, l'ex Atalanta ha avvertito un problema al flessore e si è fermato.

Come sta Spinazzola

In questi giorni, Spinazzola si è sottoposto agli esami atrumentali per verificare l'entità del suo infortunio. Un problema che sembra più grave del previsto, con i test che hanno evidenziato una lesione al flessore della coscia destra.

Un problema che non è così facile da superare e per questo l'assenza di Leonardo si preannuncia importante.

Quante partite salta Spinazzola

Non è ancora chiaro il livello della lesione, ma di sicuro Spinazzola salterà la gara con l'Atalanta in programma domani 12 maggio alle 20.45. La sua presenza è in dubbio poi per la 37ª di Serie A con il Genoa, che ci sarà domenica 19 sempre in serata. Lo stesso discorso vale anche per l'ultima giornata contro l'Empoli. Tutte e tre le gare saranno fondamentali per il campionato e per la qualificazione dei giallorossi in Champions League. A oggi la Roma non è qualificata alla prossima edizione della competizione e l'approdo dipende in parte dall'Atalanta.