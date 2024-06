Djokovic e l'ipotesi ritiro dal Roland Garros, come sta dopo l'infortunio: «Non so se giocherò i quarti»

Il Roland Garros è arrivato ai quarti di finale con gli ultimi incontri che infiammano Parigi. Gli italiani hanno tutti gli occhi puntati su Jannik Sinner che potrebbe diventare n°1 al mondo proprio nel prossimo turno dove potrebbe non esserci Novak Djokovic. Questo scenario non è il frutto dell'immaginazione di un tifoso o il risutato di un match del serbo. A creare questa possibilità è stato proprio il trentasettenne dopo l'incontro con Francisco Cerundolo. Contro l'argentino, Nole ha accusato un problema al ginocchio che gli ha causato non pochi problemi.

Djokovic e il ritiro dal Roland Garros

Durante il secondo set, il numero 1 al mondo si è fermato a causa di un problema all'articolazione destra, con il fisioterapista che è dovuto entrare in campo per trattare il tennista. A causare il dolore è stato il campo, non al massimo della manutenzione dopo i ripetuti incontri. Ad affermarlo proprio durante la partita è stato Djokovic che al termine dell'incontro ha spaventato i suoi fan e ha fatto ben sperare quelli di Sinner: «Non so cosa succederà domani o dopodomani se sarò in grado di scendere in campo e giocare. Nel terzo game del secondo set sono scivolato, una delle tante volte di oggi.

Il ginocchio ne ha risentito. Ho iniziato a sentire dolore e ho chiesto il trattamento fisioterapico e il timeout medico per cercare di risolvere il problema. A un certo punto non sapevo se continuare o meno. Ho preso i farmaci e dopo il terzo set ne ho chiesti altri. La dose massima che è stata somministrata, come mi ha detto il medico, è diventata efficace dopo 30-45 minuti, ovvero alla fine del quarto set, quando le cose hanno cominciato a migliorare. Ho iniziato a sentire meno limitazioni nei movimenti. In pratica, l’intero quinto set è stato quasi privo di dolore. Non si può mai sapere cosa succederà domani. Nella mia carriera mi è capitato di avere strappi muscolari e altre cose e di giocarci durante il torneo. L’aspetto positivo dello Slam è che c’è un giorno di pausa che, si spera, permetterà al processo di guarigione di avvenire in modo più efficiente per me. Questo è tutto».