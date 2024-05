Sinner può diventare n.1 del ranking Atp al Roland Garros (ma dipende anche da Djokovic a Ginevra). Tutte le combinazioni

Il Roland Garros è alle porte e Jannik Sinner sta spingendo per esserci. Anzi, il tennista altoatesino sta proprio portando le sue valige a Parigi perché in partenza per la capitale francese per prendere parte al torneo del Grande Slam. Questo rappresenta l'obiettivo in questa prima parte di stagione, soprattutto dopo l'infortunio che lo ha tenuto fermo da metà Atp di Madrid fino ad oggi. Niente Internazionali di Roma per il classe 2001 che punta tutto sulla terra rossa del Roland Garros per sferrare l'assalto a Novak Djokovic, con il sorpasso che può avvenire proprio all'ombra della Tour Eiffel.

