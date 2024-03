Gascoigne, dal "regalo" nei calzettoni di Gattuso agli schiaffi in testa ad Agnelli: tutte le follie di Gazza

Senza casa, il calcio solo un lontano ricordo e la lotta contro l'alcol che lo ha segnato. Il presente di Paul Gascoigne non è così radioso e lui stesso si è raccontato nel corso del podcast «High Performance». La sua vita adesso si divide tra un centro di riabilitazione e l'altro, con il vizio di alzare il gomito che lo ha accompagnato dalla fine della sua carriera fino ad oggi. Fantasista di gran classe, quando era in attività Gascoigne era famoso per i suoi colpi, ma non solo in campo, ma anche al di fuori dove era diventato una vera e propria icona della follia.

Gascoigne: «Sono un ubriacone triste, ho deluso me stesso. Mi arrenderò solo quando morirò»