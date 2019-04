Presta e Bonolis, sfogliando il libro dei ricordi

Accolto dall'affetto di tanti amici Lucio Presta ha presentato al Circolo Canottieri Aniene, la sua nuova creatura: il libro autobiografico Nato con la camicia, nel quale il popolare manager dello spettacolo ha raccolto, come in un album fotografico, alcuni tra i momenti più salienti della sua vita privata unitamente alle tappe che, con sacrificio e dedizione, gli hanno permesso di costruire una carriera costellata di successi e soddisfazioni. Immancabile la presenza della moglie Paola Perego, in completo nero. Nonostante un'esistenza trascorsa sotto i riflettori Presta, infatti, non ha nascosto l'emozione di trovarsi davanti a una platea così gremita. Tra i volti noti il presidente del Coni Giovanni Malagò e l'amico storico Paolo Bonolis, che lo hanno affiancato sul palco per dare vita ad una conversazione estremamente gradevole tra curiosità ed aneddoti. Nelle prime file ecco la moglie di Bonolis, Sonia Bruganelli, seguita da Rita Dalla Chiesa, Federico Moccia, Brigitta Boccoli, Marco Morandi, Micaela Foti. Tra i numerosi invitati anche due ex calciatori: Manuel Gerolin e Stefano Desideri. Confidenze e un pizzico di ironia: dal rapporto complicato con il padre alle avventure con l'amico storico Bonolis.

