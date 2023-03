Al Canottieri Aniene scatti da campione lunga la Walk of fame

Grande festa glam per l’inaugurazione della Galleria che dagli spogliatoi del Circolo Canottieri Aniene conduce nell’area sportiva offrendo le immagini dei campioni del sodalizio, vincitori di medaglie olimpiche e mondiali. Per l’occasione d’eccezione, accolti dal presidente del circolo Massimo Fabbricini e dal presidente del Coni Giovanni Malagò, arrivano diversi degli atleti ritratti. Sfilano la campionessa olimpica di windsurf Alessandra Sensini, la nuotatrice Simona Quadarella, in tubino beige e tacchi alti a pois dorati, e ancora i nuotatori Alessio Boggiatto, che posa accanto alla foto di Alex Zanardi, il paralimpico Luca Mazzone, Damiano Lestingi, Elena Gemo, in elegante tailleur nero con collarino, Giorgia Consiglio, Alessia Scortechini e Valerio Cleri.

Ci sono il canottiere e segretario generale del Coni Carlo Mornati, la paracanoista Eleonora De Paolis, il canoista Nicolae Craciun con la compagna Giulia, il timoniere Gaetano Iannuzzi con i canottieri Lello Leonardo e Pierpaolo Frattini. Ecco Nicolò Martinenghi, nuotatore varesino, e l’allenatore della Quadarella Christian Minotti. «Grazie per essere qui - dice Fabbricini - siamo in un posto molto privato. Come gli Uffizi hanno la Galleria del Vasari così noi abbiamo quella dei campioni. Il nostro cuore. Una scelta fatta da Malagò e da Andrea Pignoli, consigliere allo sport e art director del sodalizio». «Questa Galleria, che non è un tunnel - aggiunge Malagò - è un modo per ricordare ai soci la storia del circolo. Qui ci sono atleti che vanno dalla Grande Guerra fino ai nostri giorni. L’idea è puntare ad avere nuove fotografie, sempre rigorosamente in bianco e nero, per stimolare tanti ragazzi ad emulare ciò che hanno fatto i campioni. La nostra è una società no profit con il maggior numero di vittorie in diverse discipline. Anche paralimpiche. La multidisciplinarietá è dovuta alla straordinaria scuola di sport. Una famiglia con un grande senso di appartenenza. Da noi troverete sempre una persona che vi aiuta». E sono tutti colpiti da questa walk of fame. «Abbiamo scelto olimpici e olimpionici - dice Pignoli - grandi glorie. Il più vanesio? Mornati». Arriva anche l’assessore capitolino ai grandi eventi Alessandro Onorato. Applausi e cocktail.